محمد جونیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سخنرانان کشوری سیاسی و حوروزی در سه شب قدر در مصلی نماز جمعه ساری حضور می یابند.

وی افزود: در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان، حجت الاسلام حسینی بوشهری مدیر حوزه های علمیه کشور در جمع روزه داران ساروی در مصلی جمعه ساری سخنرانی می کند.

جونیان گفت: آقای مرتضوی و روح الله بهمنی از مداحان برجسته کشور در شب نوزدهم ماه رمضان به قرائت جوشن کبیر خواهد پرداخت.

وی بیان داشت: حجت الاسلام ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری سخنران شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان بوده که این شب را با حضور نمازگزاران در مصلی جمعه ساری احیا می کند.

این مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: استاد میریان دعای جوشن کبیر را در این شب قرائت می کند و برادر تحویلدار از مداحان کشوری مدیحه سرایی می کند.

جونیان گفت: حجت الاسلام رئیسی، معاون اول قوه قضاییه سخنران شب بیست و سوم ماه رمضان بوده و دعای جوشن کبیر توسط برادر محمدپور از قم قرائت و برادر جوادی مداحی این شب را عهده دار است.

وی افزود: مراسم احیای شب های قدر مرکز مازندران در مصلی امام خمینی (ره) ساری به صورت مستیم از سیمای مرکز مازندران پخش می شود.

جونیان بیان داشت: این مراسم ها با حضور مردم همیشه در صحنه مرکز استان و همکاری دفتر نماینده ولی فقیه در استان و با همکاری شهرداری و فرمانداری ساری برگزار می شود.

