حجت الاسلام جلیل پادروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با ماه رمضان خیمه های معرفت در جوار امام زادگان شهرستان خرم آباد از آغاز این ماه مبارک برپا شده است.

وی به تشریح فعالیتهای خیمه های معرفت پرداخت و بیان داشت: در بقاع شاخص سطح شهرستان تا پایان ماه رمضان هر روز از ساعت 18 تا 19 عصر مراسم جزء خوانی قرآن کریم اجرا می شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خرم آباد عنوان کرد: در این راستا با برپایی خیمه معرفت در بقعه زید بن علی(ع) خرم آباد هر روز مراسم جزء خوانی قرآن برگزار می شود.

حجت الاسلام پادروند در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری محفل انس با قرآن در مرکز استان خبر داد و بیان داشت: با توجه به میزبانی لرستان از قاری مصری به مدت سه روز از 20 تا 21 رمضان برگزاری محافل انس با قرآن در خرم آباد نیز پیش بینی شده است.

وی یادآور شد: در این راستا برگزاری محفل انس با قرآن در تیپ 284 ناوه کش، امام زاده زیدبن علی(ع)، مسجد شهید آیت الله مدنی خرم آباد، مسجد نیروی انتظامی و مسجد حضرت ابوالفضل(ع) در نظر گرفته شده است.