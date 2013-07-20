مسائل زنان در یک ساختمان خلاصه نشود / تعجیل در تشکیل وزارتخانه زنان جایز نیست

اشرف گرامی زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر بااشاره به اولویتهای دولت یازدهم در حوزه زنان گفت: مهمترین اولویت درحوزه زنان ارزشگذاری به متون قانون اساسی در بخش حقوق ملت است به عنوان نمونه در مورد تحصیل وکسب علم ودانش ، دولت نباید هیچ تبعیضی قائل شود . زنان ومردان در دانشگاهها – بدون هیچ توهینی به جنسیت آنها - باید از موقعیت یکسان تحصیلی وورود به رشته های مورد علاقه خود بهره مند شوند. نباید زنان را محدود به ورود به رشته ای تحصیلی کرد که علاقه مند نیست ویا با نگاه شخصی بیان کرد که مثلا فلان رشته به درد زنان نمی خورد . این زنان هستند که می دانند به چه رشته ای علاقه مندندنه آنکه مدیریت دانشگاهها با بخشنامه آنان را ملزم کند که نباید در آن رشته درس بخوانند .

این فعال حقوق زنان ادامه داد:متاسفانه آنقدر حوزه دید ما در کشور محدود شده است که درک نکردیم ، هر فردی آزاد است که به دلخواه زندگی کند وبه دلخواه انتخاب ومطالعه کند واین که بدانیم این علایق مربوط به مسائل شخصی است ونباید دولتها تا این حد ورود به علایق فردی افراد پیداکنند . مطلقا نه به نفع دولت است ونه به نفع ملت .امیدوارم دولت جدید اول خیال جوانان طالب علم را روشن کند واجازه دهد تا وفق قانون اساسی عمل شود .

وی تاکید کرد:ازنظر اخلاقی این تفکیک ها جز اهانت به جنسیت زن ومرد نام دیگری ندارد . در کشور باید آنقدر امنیت واحترام بین افراد وجود داشته باشد که نیازی به این تفکیک های عمومی نباشد وهمه از این آرامش منتفع شوند.درمرحله بعدی توجه به زنان خود سرپرست وحمایت همه جانبه از آنان ، حمایت از اقشار نیازمند جامعه ، توسعه تحصیل وکاهش بیسوادی ، ارتباط وحضور قوی زنان در عرصه های مدیریتی است . زنان همانند مردان باید در تصمیم گیری وسیاستگذاری در کشور نقش داشته باشند.

این فعال حقوق زنان در پاسخ به این پرسش که آیا تشکیل وزارت خانه زنان می توانددر اجرایی شدن قوانین حوزه زنان موثرباشد گفت :البته می دانم که یکی از خواسته های زنان ارتقاء جایگاهی است که برای آنان تعریف شده است اما اگر تبعاتی داشته باشد که موجب محدودیت بیشتر برای زنان شود ویا وزارتخانه های دیگر امور مربوط به زنان را انجام ندهند و مرتب مارا به این وزارتخانه ارجاع دهند ، نتایجش برای زنان سودمند نیست .

وی ادامه داد:نباید به دلیل داشتن مطالبات بیشمار عقب افتاده از جامعه امروزی، با احساس تن به خواسته ای بدهیم بدون آن که این جایگاه را ارزیابی کنیم . هرچند که ضرورت ارتقاء جایگاه زنان را حق آنها می دانم اما درخواست من از زنان فعال این است که برروی ساختار چنین وزارتخانه ای مطالعه وبررسی دقیق صورت گیرد وهمه جوانب سنجیده شود .

گرامی زادگان اضافه کرد: لازم است نظر متخصصان در این مورد لحاظ شود . اما سرعت را توصیه نمی کنم . این دولت ، دولت تدبیر است بنابراین باید سیاست مطلوبی را در نظر بگیریم . من برای ایجاد چنین وزارتخانه ای تعمق ، دقت ، صبوری وتدبیر را پیشنهاد می دهم وتسریع بدون تفکر را برای جامعه زنان مخرب می دانم .نگاهی به گذشته نشان می دهد که دستآورد برای زنان مهم است .اگر دولت جدید مصمم به ایجاد چنین وزارتخانه ای باشد باید تدوین ساختار وشرح وظایف آن به گونه ای باشد که همه وزارتخانه ها وظایف خودرا در قبال جامعه زنان نادیده نگیرند وهمه مسائل زنان در یک ساختمان خلاصه نشود .