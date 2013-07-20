داریوش رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اختصاص اعتبار قابل توجهی برای مدیریت پسماند در روستاها در استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: از اعتبار اختصاص یافته برای مدیریت پسماند چهار دستگاه جمعآوری زباله برای روستاهای این استان خریداری شده است.
وی با اشاره به ضرورت مکانیزه کردن جمعآوری زباله در روستاها، تاکید کرد: در بسیاری روستاهای استان زبالهها بدون مدیریت و بدون دفع مناسب در طبیعت رها میشود که مکانیزه کردن جمع آوری زباله میتواند مشکل دفع نامطلوب را حل کند و همچنین دهیاران باید در مسیر دفع بهداشتی زباله گامهای بلندی بر دارند.
رضایی از همایشهای یک روزه استان در ماه رمضان خبر داد و افزود: 24 همایش یک روزه تا پایان ماه مبارک رمضان در 24 بخشداری در این استان برگزار خواهد شد.
مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری چهار محال و بختیاری اذعان داشت: هدف از برگزاری این همایشها انتقال تجارب شوراهای اسلامی فعلی و شورای اسلامی منتخب است.
رضایی یادآور شد: در این همایشها شوراهای روستایی اختیارات و محدودیتهای خود را شناخته و از قوانین آن شناخت پیدا میکنند.
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