داریوش رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اختصاص اعتبار قابل توجهی برای مدیریت پسماند در روستاها در استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: از اعتبار اختصاص یافته برای مدیریت پسماند چهار دستگاه جمع‌آوری زباله برای روستاهای این استان خریداری شده است.

وی با اشاره به ضرورت مکانیزه کردن جمع‌آوری زباله در روستاها، تاکید کرد: در بسیاری روستاهای استان زباله‌ها بدون مدیریت و بدون دفع مناسب در طبیعت رها می‌شود که مکانیزه کردن جمع آوری زباله می‌تواند مشکل دفع نامطلوب را حل کند و همچنین دهیاران باید در مسیر دفع بهداشتی زباله گام‌های بلندی بر دارند.

رضایی از همایش‌های یک روزه استان در ماه رمضان خبر داد و افزود: 24 همایش یک روزه تا پایان ماه مبارک رمضان در 24 بخشداری در این استان برگزار خواهد شد.

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری چهار محال و بختیاری اذعان داشت: هدف از برگزاری این همایش‌ها انتقال تجارب شوراهای اسلامی فعلی و شورای اسلامی منتخب است.



رضایی یادآور شد: در این همایش‌ها شوراهای روستایی اختیارات و محدودیت‌های خود را شناخته و از قوانین آن شناخت پیدا می‌کنند.