12 هزار رویداد قرآني در نمايشگاه قرآن و عترت مشهد اتفاق مي افتد

به گزارش خبرنگار مهر، سعيد سرابي، جمعه شب در مراسم افتتاح هشتمين نمايشگاه قرآن و عترت مشهد، اظهار كرد: 12 هزار اتفاق قرآني شامل برگزاري كارگاهها، نشست هاي تخصصي و همايش ها و محافل ها در هشتمين نمايشگاه قرآن و عترت مشهد اتفاق مي افتد.

وي ادامه داد: شاخصه هشتمين نمايشگاه قرآن مشهد اين است كه اين ثقل ماندگار پيامبر اكرم (ص) در كنار مضجع شريف امام رضا (ع) عرضه مي شود و اين امر يكي از وجوه شاخص نمايشگاه مشهد نسبت به ساير نمايشگاه هاي قرآن در سراسر كشور است.

سرابي با تاكيد بر اينكه تنوع در بخش هاي هشتمين نمايشگاه قرآن بيشتراست، گفت: اين نمايشگاه در 30 بخش تدارك ديده شده است.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي تصريح كرد: 30 بخش نمايشگاه با موضوعات مختلفی همچون نشر مکتوب، ارائه قران و نسخ خطی، مراسم و محافل قرآنی، تفسیر قرآن، کودک و نوجوان، آموزش، موسسات قرآنی، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مردمی، کانون‌های فرهنگی مساجد، حوزوی و دانشگاهی آماده شده است.

وي تاكيد كرد: در نمايشگاه امسال مهمان خارجي نيز از لبنان، تركيه، تاجيكستان و افغانستان حضور دارند.