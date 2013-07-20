ابوالفضل درخشنده، نویسنده و مدرس داستان‌نویسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتاب «از جنون تا مجنون» دو بخش دارد. بخش اول آن شامل مستندات و خاطرات فرماندهان وقت لشگر 27 محمد رسول‌الله (ص) است. این قسمت از کتاب شامل خاطرات رضا فرزانه، رضا نامی، فرمانده تیپ ذوالفقار، علی‌اکبر مصداقی، فرمانده واحد ضد زره و سیدمحسن خوشدل، جانشین واحد ضد زره است که مصاحبه و گفتگو با آن‌ها را درباره عملیات بدر در بر می‌گیرد.

وی افزود: این فرماندهان خاطرات خود را در حضور 50 خاطره‌نویس تعریف کرده‌اند که خاطراتشان در بخش اول کتاب درج می‌شود. تدوین این بخش از کتاب را من انجام داده‌ام. اما بخش دوم کتاب شامل 20 داستان منتخب است که با الهام از خاطرات ذکرشده، نوشته شده‌اند.

این نویسنده ادامه داد: این کتاب در واقع یک اثر علمی، پژوهشی و آموزشی است. «از جنون تا مجنون» اثری خشک نیست که خاطرات این فرماندهان، مانند روال همیشگی در آن چاپ شود، بلکه هم مستندات در آن چاپ شده و هم داستان‌هایی که بار تکنیکی دارند و با اتکا بر این مستندات تولید شده‌‌اند و برای نسل جوان جذاب‌اند.

درخشنده گفت: «از جنون تا مجنون» توسط انتشارات حدیث قلم چاپ خواهد شد و طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار است چاپ و انتشارش در زمان هفته دفاع مقدس باشد. کتاب تازه روند صفحه‌بندی و آماده‌سازی را آغاز کرده و امیدواریم در زمان مقرر به رونمایی آن برسیم.