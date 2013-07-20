اعزام کلینیک تخصصی سیار دندانپزشکی به مناطق محروم شاهرود و میامی

به گزارش خبرگزاری مهر: رئيس بسیج جامعه پزشکی شاهرود ضمن ارائه گزارش عملكردی با اشاره به اینکه کلینیک سیار دندانپزشکی به مناطق محروم شاهرود و میامی اعزام شدند، اظهار کرد: برای نخستين بار کلینیک سیار دندانپزشکی به مناطق محروم شاهرود و میامی اعزام شدند.

علی عجم‌نورورزی افزود: با همکاری بسیج جامعه پزشکی کشور کلینیک سیار دندانپزشکی با نام سردار شهید "حسن طهرانی‌مقدم" برای خدمت‌رسانی پزشکی به مناطق محروم شاهرود اعزام شد.

وی خاطرنشان کرد: این کلینیک سیار مجهز به رادیوگرافی، یونیت، تخت دندانپزشکی و تمام تجهیزات یک مطب دندانپزشکی بود که پنج نفر شامل دو دانپزشک، دستیار، پزشک عمومی و روانشناس آن را همراهی می‌کردند.

رئيس بسیج جامعه پزشکی شاهرود با بیان اینکه این کلینیک سیار به مناطق محروم طرود شامل روستاهای سطوه، بیدستان، مهدی‌آباد و همچمین روستاهای سفیدسنگ و فرومد میامی اعزام شد، افزود: در کنار این تیم پزشکی دو پزشک عمومی، داروساز، تزریقاتی و پرستار نیز از بسیج جامعه پزشکی شاهرود برای خدمت‌رسانی اعزام شدند.

عجم‌نوروزی خاطرنشان کرد: این تیم پزشکی به مدت دو روز در این مناطق به اجرای خدمات پزشکی و دندانپزشکی پرداخته و به انجام عصب‌کشی، ترمیم، جرم‌گیری و کشیدن دندان پرداختند.

رئيس بسیج جامعه پزشکی شاهرود تصریح کرد: در کنار برنامه‌های دندانپزشکی، ویزیت پزشک عمومی و همچنین پانسمان و تزریقات نیز انجام شد.

عجم‌نوروزی با اشاره به انجام برنامه‌های جانبی نیز گفت: در کنار برنامه بهداشتی و سلامت، برنامه فرهنگی نیز انجام شد و با توجه به حضور روانشناس برنامه‌های مختلف فرهنگی و اجرای مسابقه برای نونهالان و نوجوانان این مناطق نیز اجرا و قریب به 110 هدیه از قبیل انواع اسباب بازی و وسایل ورزشی و سرگرمی به آنان اهدا شد.

وي بیان کرد: 120 سبد کالا شامل شکر، برنج، روغن،ماکارونی و رب گوجه فرنگي بین نیازمندان توزيع شد، این مناطق از دیگر برنامه‌های بسیج جامعه پزشکی در امدادرسانی به مناطق محروم شاهرود و میامی بود.

رئيس بسیج جامعه پزشکی شاهرود از اهدا 186 بسته بهداشتی به خانواده‌های این مناطق خبر داد و افزود: این بسته بهداشتی شامل خمیرداندان، مسواک و برشور بهداشت دهان و دندان بود که بین مردم این مناطق توزیع شد.

عجم نوروزی خاطرنشان کرد: در مجموع 256 نخسه پزشک عمومی،236 نخسه دندان پزشک و 225 مورد تزریقات و پانسمان توسط این اکیپ بهداشتی درمانی در مناطق محروم شاهرود و میامی انجام شد که بسیار مورد رضایت اهالی و مردم این روستاها قرار گرفت.

وی تأکید کرد: این اکیپ بهداشتی درمانی به مناسبت ماه مبارک رمضان به این مناطق برای راحتی حال مردم روزه‌دار اعزام شد و در دستور کار است که بعد از ماه مبارک رمضان نیز اکیپ بهداشتی درمانی به مناطق محروم اعزام شود.

وی با اشاره به ماه رمضان از برگزاری کارگاه‌های آموزشی سلامت روزه‌داری و بهداشت آن خبر داد و افزود: این کارگاه در سپاه ناحیه برای کارکنان اجرا خواهد شد و از متخصصات تغذیه استفاده می‌شود.

طرح «بوستان سلامت» در شاهرود برگزار مي‌شود

مدير روابط عمومی بسیج مساجد و محلات خاتم الانبیا شاهرود با بیان اینکه طرح بوستان سلامت به همت پایگاه شهید رجایی حوزه خاتم الانبیا شاهرود در میدان هفتم تیرشاهرود برگزار شده است، اظهار کرد: طرح بوستان سلامت به همت پایگاه شهید رجایی در میدان هفتم تیر شاهرود در ایام ماه مبارک رمضان از افطار تا سحر برگزار می‌شود.

محمد شاهینی افزود: بسیجیان پایگاه شش غرفه در این میدان دایر كرده‌اند که به برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و مهارتی برای خانواده‌ها پرداخته می‌شود.

وی تصریح کرد: برپایی نمازجاعت، ایستگاه صلواتی و برگزاری نشست‌های حلقه‌های معرفتی و تربیتی و جلسه پرسش و پاسخ و ایستگاه نقاشی و قرآن بخوانید، جایزه بگیرید و مسابقات تفریحی و فرهنگی از جمله برنامه‌هاست.

اجراي برنامه ندای آسمان در شاهرود

مدير تربیت آموزش بسیج سپاه شاهرود از اجرای برنامه ندای آسمان ویژه ماه مبارک رمضان خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با حضور حلقه‌های صالحین نمونه پایگاه‌های بسیج در پارک شهدا محراب شاهرود برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام سیدرضا مرتضوی افزود: در این برنامه که هر شب ساعت 22 در محل پارک شهدای محراب واقع در آبشار شاهرود برگزار می‌شود، حلقه‌های صالحین نمونه بسیج در قالب دو غرفه اقدام به برگزاری برنامه و فعالیت‌های خود مي‌كنند.

وی خاطرنشان کرد: در این برنامه اساتید تربیتی معرفتی و بصیرتی از قم به برگزاری حلقه‌های صالحین می‌پردازند و حلقه‌های نمونه بسیج نیز کارها و فعالیت‌های خود را در معرض دید علاقمندان قرار می‌دهند.

مدير تربیت آموزش بسیج سپاه شاهرود تصریح کرد: برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی هنری و ورزشی برای حلقه‌های صالحین و اهدا جوایز از دیگر برنامه‌هاست.

مرتضوي با بیان اینکه تلاش شده همه حلقه‌های برتر سطح شهرستان در این برنامه حضور یابند، افزود: با توجه به برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت ماه مبارک رمضان و حلقه‌های صالحین برای الگوبرداری دیگران این برنامه اجرا می‌شود.

دارالقرآن سپاه شاهرود راه‌اندازي شد

رئيس دارالقرآن بسیج سپاه شاهرود از راه اندازی دارالقرآن شاهرود خبر داد و اظهار کرد: با توجه به ابلاغیه جدید سازمان بسیج مستضعفین دارالقرآن بسیج زیر نظر تربیت آموزش بسیج "شجره طیبه صالحین" نواحی راه‌اندازی شده است.

علی احمدی افزود: با توجه به ماه مبارک رمضان دارالقرآن بسیج سپاه شاهرود راه‌اندازی و فعالیت خود را آغاز كرده است.

وی خاطرنشان کرد: از این پس متولی کار قرآنی بسیج در سپاه تربیت آموزش بسیج خواهد بود و تمام برنامه‌های قرآنی بسیج در دارالقرآن‌های نواحی پیگیری می‌شود.

رئيس دارالقرآن بسیج سپاه شاهرود با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان این کار كليد خورده است، افزود: در تلاش هستیم همه هیئت‌های قرآنی پایگاه‌های بسیج را شناسایی كنيم و تلاش کنیم با برنامه‌ریزی مدون در طول سال از این هیئت‌ها استفاده كنيم.

احمدي بیان کرد: ماه رمضان ماه بهار قرآن است و حلقه‌های صالحین پایگاه‌های بسیج مساجد و محلات و اقشار مختلف بسیج جلسات قرآن جزء خوانی خود را در محل پایگاه ها و مساجد و منازل اعضا برپا کرده اند و این یک حرکت بزرگ قرآنی است که باید از آن بحوه شایسته ای در ترویج فرهنگ ناب اسلامی قرآنی استفاده کنیم.

تشکیل 69 گروه جهادی در دانشگاه‌های استان سمنان

مسئول اردوهایی جهادی بسیج دانشجویی استان سمنان گفت: 69 گروه ثبت شده اردوهای جهادی در دانشگاه‌های استان تشکیل شده که حدود 34 گروه آن برنامه‌ریزی برای اعزام در طی سال 92 به ویژه در فصل تابستان دارند.

محمدحسن سمندی اظهار کرد: اردوهایی هجرت مصداق جهاد فی سبیل الله و کاری که برای خدا انجام شود، ماندگار است.

وی افزود: کار، گروه‌های جهادی شهرستان شاهرود از نخستین روزهای سال در عید نوروز با چهار گروه جهادی در روستاهای طرود برگزار و سایر گروه‌ها فعالیت خود را در طی سال دارند که تا قبل از ماه مبارک رمضان تعداد 16 گروه جهادی برنامه خود را اجرا كرده‌اند.

مسئول اردوهایی جهادی بسیج دانشجویی استان سمنان گفت: با توجه به خاصیت خودجوش و دانشجویی بودن این اردوها تعداد شش هزار دانشجویی خواهر و برادر در اردوهای جهادی دانشجویی "طرح هجرت" تا قبل از ماه رمضان شرکت کرده‌اند.

سمندی بیان کرد: یک گروه نیز درماه مبارک رمضان در روستای جزن دامغان مشغول فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی است و از دیگر برنامه‌های این گروه کلاس احکام، قرآن و آموزه‌های دینی است.

وی ادامه داد: در سال 92 یک گروه قبل از ماه مبارک رمضان از دانشگاه شهرستان قائم شهر در منطقه چاشم و خطیر کوه و یک گروه هم از دانشگاه تربیت مدرس تهران در منطقه بیارجمند و خارتوران بعد از ماه مبارک رمضان جهت حضور اعلام آمادگی كرده‌اند.

وی از دیگر کارهای عمرانی در تیر ماه سال 92 ساخت سرویس بهداشتی و حمام در روستاهای طرود شاهرود، خطیرکوه و چاشم سمنان بود.