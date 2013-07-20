دو بانوی نوکنده ای قهرمان مسابقات کشوری کاراته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات کشوری که عصر جمعه در گالیکش پایان یافت، 12 تیم از استانهای مختلف کشور شرکت داشتند.

ورزشکارانی از تیمهای زنجان، سمنان، اراک، گلستان، اردبیل، مازندران، کاشان، خراسان رضوی، اهواز، البرز، خوزستان و خراسان جنوبی در این رقابتها شرکت داشتند.

در این مسابقات خدیجه جهاشاهی کاراته کا نوکنده ای در وزن 67+ کیلوگرم موفق شد در رشته میته 8 پیروز میدان شود و بر سکوی قهرمانی بایستد.

همچنین در رشته کاتا فرشته طاهری فرد نیز یگر کاراته کا نوکنده ای در وزن 53+ با شش پیروزی توانست عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

نوکنده از توابع غرب گلستان به شمار می رود.