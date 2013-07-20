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۲۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۱

سلمان نژاد در گفتگو با مهر:

گیلان ظرفیت فوق العاده برای ایجاد مشاغل خانگی دارد

گیلان ظرفیت فوق العاده برای ایجاد مشاغل خانگی دارد

رشت – خبرگزاری مهر: معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: این استان ظرفیت فوق العاده برای ایجاد مشاغل خانگی دارد بنابراین باید به این مهم توجهی ویژه شود.

عبدالله سلمان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نیروی انسانی مهمترین عامل تولید محسوب می شود که استفاده بهینه از ظرفیت های این منبع می تواند موجبات افزایش تولید، افزایش بهره وری و توان اقتصادی و استقلال اقتصادی را فراهم آورد.

وی تصریح کرد: اگر از این منبع به صورت اصولی استفاده نشود علاوه بر اینکه از لحاظ اقتصادی با هزینه فرصت روبرو خواهیم بود از حیث اجتماعی نیز آثار زیان باری را به دنبال خواهد داشت.

معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان به نقش مشاغل خانگی در ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین اهداف علم اقتصاد ایجاد اشتغال و به کار گماری نیروی جویای کار است.

وی اظهارداشت: با بسط و گسترش مشاغل خانگی از یک سو موجبات به کارگیری تخصص افراد تحصیلکرده و ایجاد اشتغال برای این قشر و از سوی دیگر پیشروی به سوی خصوصی سازی فراهم می شود.

سلمان نژاد در ادامه ایجاد اشتغال در شرایط کنونی را از راهبردهای مهم نظام دانست و یادآورشد: مشاغل خانگی می تواند در راستای افزایش تولید و توسعه اشتغال در جامعه نقش مهمی ایفا کند.

کد مطلب 2100285

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