اهالی جزیره هرمز در چنبره مشکلات روزمره گرفتارند/ جای خالی شورای حل اختلاف

به گزارش خبرنگار مهر، جزایر مهم و استراتژیک مانند قشم، هرمز، ابوموسی، لارک، هنگام، کیش، تنب بزرگ و کوچک، و لاوان در استان هرمزگان و خارک و... در استان بوشهر نقاط فوق‌ العاده باارزش و مهمی هستند که از آغاز تمدن بشری به ایران تعلق داشته‌اند. در حالی که کشورهایی مانند امارات متحده عربی برای ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل خود هزینه های فوق‌العاده هنگفتی خرج می‌کنند و محیط زیست منطقه را به شدت تهدید می‌کنند.

جزیره هرمز یکی از جزایر استراتژیک ایران اسلامی در همسایگی بندرعباس و جزیره قشم القابی همچون قلب خلیج فارس و نگین خلیج فارس را از دیرباز یدک می‌کشد.

هرچند در دولت محمود احمدی‌نژاد به بحث عمران و ساخت و ساز در جزایر توجه شده و وضعیت عمومی و نسبی رفاه مردم تا حدودی بهبود یافته بخصوص در جزایری مانند کیش و قشم که به برکت حضور مناطق آزاد عمران و بهسازی با رشد بسیار خوبی در حال انجام است اما در این بین سایر جزایر در بحث معیشت و اقتصاد به توجه بیشتری نیاز دارند.

از زمان‌های بسیار قدیم بحث تجارت و شیلات (ماهیگیری) عمده معیشت مردم جزیره نشین و ساحل نشین را تشکیل می‌داده و می‌دهد. اکنون مردم جزیره هرمز در فقر و محرومیت بسر می‌برند بالای 60 درصد مردم جزایر و سواحل تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی هستند و آمار بیکاری از مرز 40 درصد عبور کرده و نسل تحصیل کرده را تهدید می‌کند.

جزیره ابوموسی و تنب بزرگ با کمک‌های زیاد دولتی سرپاست ولی مردم جزیره هرمز از این کمک‌ها کم بهره است و ساکنین آنها فقط برای زنده ماندن تلاش می‌کنند نه زندگی. در عین حال مردم جزیره هرمز همواره در خط ولایت و رهبری بوده بطوری که مردم جزیره هرمز که 85 درصد ساکنین آنرا شیعیان امام علی(ع) و 15 درصد را اهل سنت شافعی تشکیل می‌دهند با تقدیم 36 شهید، 100 جانباز، چهار آزاده و چهار جاویدالاثر در طول دفاع مقدس و حضور 100درصدی در انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا پشتیبانی خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام داشتند.

یکی از اهالی جزیره به خبرنگار مهر می‌گوید اکنون جزیره هرمز گرانترین شهر ایران به حساب می‌آید که پیگیری‌های خبرنگار مهر ماهی ساردین که برای کود استفاده می‌شود کیلویی 2000 تومان و ماهی و میگو قیمت‌های زیادی به دست مشتری می‌رسد، همچنین یک پاکت سیمان در هرمز 9 هزار و 800 تومان عرضه می‌شود و قیمت سیلندر گاز در هرمز شش هزار و 500 تومان است.

یکی دیگر از شهروندان هرمزی می گوید: قیمت لبنیات در فروشگاه‌ها سر به فلک کشید و روز به روز به قمیت های اضافه می‌شود و میوه در برخی میوه فروشان با 50 درصد افزایش قیمت نسبت به میدان تره بار بندر عباس گرانتر است و هیچ کس مسئول نیست.

اسد ناصری یکی از شهروندان هرمزی با اشاره به مشکلات تردد اهالی هرمز به مقصد بندر عباس و بالعکس افزود: نبود شناورهای مناسب و استاندارد و گلایه مردم از برخی شناورها که سیستم سرمایشی مناسبی ندارد و همچنین نبود ایمنی در تردد در فصل گرما باعث آزار و اذیت مسافران می شود و عدم رعایت ساعات تردد شناورها که طبق مصوبه فرمانداری قشم است باعث نارضایتی اهالی هرمز شده است.

وی اظهار می کند که در مواقعی که شرایط جوی نامناسب است برای جابه جایی مسافر از بندر عباس به هرمز و بلعکس از شناور های کوچک استفاده می شود که باید مسافرین از گرما داخل این شناور حالشان بد بشود و راهی بیمارستان می شوند و کسی هم برای پیگیری از میز خود جدا نمی‌شود که اقدامی صورت بگیرد.

شرط جلو گیری از مهاجرت مردم بومی

محمد زرنگاری رئیس شورای شهر هرمز با تایید این مطلب و ضمن تشکر از بهسازی سالن و اسکله مسافری جزیره هرمز و نیز نصب تجهیزات بندری و آغاز عملیات لایروبی حوضچه بندر هرمز با اشاره به مشکلات تردد اهالی هرمز به مقصد بندر عباس و بالعکس افزود: نبود شناورهای مناسب و استاندارد و گلایه مردم از برخی شناورها که سیستم سرمایشی مناسبی ندارد و همچنن نبود ایمنی در تردد در فصل گرما باعث آزار و اذیت مسافران می شود و عدم رعایت ساعات تردد شناورها که طبق مصوبه فرمانداری قشم است باعث نارضایتی اهالی محروم هرمز شده ‌است.

رئیس شورای شهر هرمز با اشاره به جمعیت بیش از هفت هزار نفری هرمز افزود: جلو گیری از مهاجرت مردم بومی و تشویق نیروهای متخصص به حضور در جزیره و ارائه خدمات در بخشهای درمانی، آموزشی، خدماتی و جذب سرمایه گذاران منوط به رفع مشکلات تردد و بهینه سازی ماوگان حمل و نقل دریایی هرمز است.

وی با اشاره به بیکار شدن بیش از 150 خانوار در جریان جمع آوری قایق‌های مسافری پس از حادثه دلخراش دو سال گذشته که موجب غرق شدن 17 نفر از هموطنان عزیزمان شد گفت: متاسفانه علیرغم اینکه مقرر شده بود وام کم بهره جهت ساخت و خرید شناور های مسافری به اعضای تعاونی قایقداران داده شود هنوز این اقدام صورت نگرفته که علاوه بر نارضایتی اعضای بیکار شده تعاونی باعث شده مشکل تردد دریایی اهالی همچنان باقی بماند.

وی از استاندار هرمزگان خواست نسبت به واگذاری دو شناور مناسب مسافری به تعاونی هرمز جهت کمک به اعضا و رفع مشکل تردد اهالی هرمز دستورات لازم را صادر کنند.

یکی دیگر از شهروندان هرمزی از بی کیفیت بودن نان هم گلایه مند بود و گفت: نانی که ما هر قرص آن را 1750 ریال از نانوایی ها میگیریم از لحاظ کیفت صفر ماست و قادر به خوردن آن نیستیم و در این ماه مبارک رمضان که برخی از روزه داران با نان و خرما افطاری می کنند نان با کیفیت وجود ندارد.

نبود شورای حل اختلاف و نارضایتی اهالی

هدف از تأسيس شوراي حل اختلاف آن گونه كه در ماده 189 قانون برنامه سوم آمده بود: «كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي ... رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است ...» بوده است.



در واقع، هرچند شوراهای حل اختلاف به عنوان یک کار سنتی و غیربرنامه بریزی شده و حرکت خودجوش در میان طوائف و ایلات و عشایر مسبوق به سابقه بوده است، اما قانونمند و با سازو کار مصوب نبوده است.

اكنون مي توان گفت كه شوراهاي حل اختلاف جايگاه قانوني محكمي يافته، و از قالب موقت قانون برنامه توسعه بيرون آمده است مدت دوسال است که شورای حل اختلاف هرمز با استفای اعضا آن به جهت کهولت سن و ناتوانی شورای حل اختلاف هرمز تعطیل شد که موجب شد برای حل حتی یک کار ساده اهالی هرمز با مشکلات عدیده ای رو به رو سازد مانند هزینه ایاب و ذهاب به قشم و همچنین نرسیدن به موقع یا این که وقت برای رسیدگی برای آنها میسر نشود که اکنون موجب نارضایتی شدید اهالی از نبود شورای حل اختلاف به چشم می خورد.

قریب به دوسال است که شورای حل اختلاف جزیره هرمز تعطیل است و دفتر آنها که قبلا در ساختمان شهرداری هرمز وا قع شده بود به یکی از واحد های اداری شهرداری تبدیل شده است.

در این باره رئیس شورای شهر هرمز با اشاره به تعطیلی بیش از دوساله شورای حل اختلاف هرمز گفت: متاسفانه از دو سال قبل که شورای حل لختلاف به دلیل استعفای اعضا تعطیل شد تاکنون در این باره چاره اندیشی نشده است که اکنون موجب نارضایتی اهالی شده است.

زرنگاری اظهارداشت: پیگیریهای مکرری از سوی شورای شهر هرمز انجام و افراد معتمد زیادی هم به فرمانداری قشم معرفی شده اند اما هنوز هیچ ترتیب اثر داده نشده است و این شورا هنوز تعطیل و مردم برای کارهای ساده مربوط به حل اختلاف باید به مرکز قشم مراجعه و هزینه و وقت زیادی را متحمل بشوند.

این مقام مسئول با اشاره به جمعیت بیش از هفت هزار نفری شهر هرمز از مسئولان مربوطه خواست هر چه سریعتر نسبت به احیای شورای حل اختلاف هرمز اقدام کنند.

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گزارش از احمد رنجبری