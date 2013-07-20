به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمودزاده در چهارمین نشست جغرافی دانان پژوهشگاه مهندسی بحران‌های طبیعی و شاخص پژوه که در شامگاه جمعه در محل این پژوهشگاه در دانشگاه اصفهان برگزار شد افزود: موضوعات مترو، ترافیک، brt، میدان عتیق و منابع سطحی آب در اصفهان از معضلات این استان است.

وی ادامه داد: برای هر یک از این بحران‌ها می‌توان بسیار سخن گفت و باید در این خصوص فعال بود تا مشکلات آن مرتفع شود.

محمودزاده در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات جدید این پژوهشگاه اشاره کرد و افتتاح آزمایشگاه سنجش پارامترهای آب و هوایی، فعالیت در جهت اخذ دو مجله علمی پژوهشی را از جمله اقدامات اخیر این پژوهشگاه خواند.

رئیس پژوهشگاه شاخص پژوه بیان کرد: امید است تا با شروع به کار دولت جدید با کمک افراد متخصص بتوان بسیاری از مشکلات شهر را برطرف کرد.