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۲۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۵

محمودزاده مطرح کرد:

مدیران اصفهانی چشم خود را روی بحران‌ها بسته‌اند/ در اصفهان پنج بحران داریم

مدیران اصفهانی چشم خود را روی بحران‌ها بسته‌اند/ در اصفهان پنج بحران داریم

صفهان – خبرگزاری مهر: رئیس پژوهشگاه مهندسی بحران‌های طبیعی و شاخص پژوه گفت: ما در اصفهان پنج الی شش بحران داریم که مدیران ما چشم خود را بر روی آنها بسته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمودزاده در چهارمین نشست جغرافی دانان پژوهشگاه مهندسی بحران‌های طبیعی و شاخص پژوه که در شامگاه جمعه در محل این پژوهشگاه در دانشگاه اصفهان برگزار شد افزود: موضوعات مترو، ترافیک، brt، میدان عتیق و منابع سطحی آب در اصفهان از معضلات این استان است.

وی ادامه داد: برای هر یک از این بحران‌ها می‌توان بسیار سخن گفت و باید در این خصوص فعال بود تا مشکلات آن مرتفع شود.

محمودزاده در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات جدید این پژوهشگاه اشاره کرد و افتتاح آزمایشگاه سنجش پارامترهای آب و هوایی، فعالیت در جهت اخذ دو مجله علمی پژوهشی  را از جمله اقدامات اخیر این پژوهشگاه خواند.

رئیس پژوهشگاه شاخص پژوه بیان کرد: امید است تا با شروع به کار دولت جدید با کمک افراد متخصص بتوان بسیاری از مشکلات شهر را برطرف کرد.

کد مطلب 2100302

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