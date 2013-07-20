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۲۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۳۲

توضیح معاون خدمات شهری شهرداری تهران در مورد درختان قطع شده خیابان ولی عصر/ خطرساز بودن درختان برای‌عابران پیاده

توضیح معاون خدمات شهری شهرداری تهران در مورد درختان قطع شده خیابان ولی عصر/ خطرساز بودن درختان برای‌عابران پیاده

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به قطع چند درخت قدیمی در خیابان ولی عصر گفت: کارشناسان دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران که به عنوان مشاوران طرح نگهداری از درختان ولی عصر از این درختان بازدید کرده بوند تشخیص داده 6 درخت در این محدوده خطر ساز است.

مجتبی عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که مدت ها است کمیته ای برای نگهداری درختان ولی عصر تشکیل شده است گفت : این کمیته متشکل از اعضای شورای شهر ،شهرداران منطقه و کارشناسان محیط زیست و.... است و هر تصمیمی در خصوص این درختان در این کمیته  گرفته  می شود .

وی ادامه داد: این درختان به دلیل پوسیدگی برای  عابران خطرات جانی ایجاد می کرد بنابراین در اولین فرصت قطع شدند و به زودی درختان دیگری جایگزین آنها می شوند .
روز گذشته اهالی خیابان ولی عصر محدوده میدان ونک خبر از قطه چند در خت کهنسال در این منطقه را داده بودند .
 

کد مطلب 2100308

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