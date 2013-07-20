مجتبی عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که مدت ها است کمیته ای برای نگهداری درختان ولی عصر تشکیل شده است گفت : این کمیته متشکل از اعضای شورای شهر ،شهرداران منطقه و کارشناسان محیط زیست و.... است و هر تصمیمی در خصوص این درختان در این کمیته گرفته می شود .

وی ادامه داد: این درختان به دلیل پوسیدگی برای عابران خطرات جانی ایجاد می کرد بنابراین در اولین فرصت قطع شدند و به زودی درختان دیگری جایگزین آنها می شوند .

روز گذشته اهالی خیابان ولی عصر محدوده میدان ونک خبر از قطه چند در خت کهنسال در این منطقه را داده بودند .

