تولید نانو ذرات برای تصفیه پساب پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری مهر، وجود مقدار ناچیز کاتیونهای فلزات سنگین در محیطهای آبی باعث بروز بیماریهای خطرناک در انسان شده و همچنین حیات موجودات در اکوسیستمهای آبی را به مخاطره میاندازد. حذف آلایندههایی از این نوع در محیطهای آبی مشکلات موجود را حل خواهد کرد.
برای این منظور پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف با اجرای پروژه تحقیقاتی حذف فلزات سنگین را اجرا کردند. این تحقیقات شامل فرآیندهای سنتز چند مرحلهای نانوساختارهای هسته (مغناطیسی) -لایه (زئولیتی) و بررسی کاربرد آنها در راستای حذف یونهای سمی فلزات سنگین مانند سرب و کادمیم از آبهای آلوده است.
هدف از انجام این تحقیقات تولید یکسری نانو ساختارهای اصلاح یافته زئولیتی کروی شکل با هسته مغناطیس تعریف شده است که به واسطه تخلخل ناشی از حفرهها و کانالهای لایه زئولیتی، قابلیت به داماندازی یونهایی نظیر یونهای سمی فلزات سنگین را از آبهای آلوده دارند.
نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که نانوساختارهای اصلاح شده زئولیتی توانایی به دام انداختن یونهای سمی فلزات سنگین در آب را دارند از این رو از این نانو ذرات میتوان به صورت مستقیم در سیستمهای تصفیه فاضلابهای پتروشیمی استفاده کرد.
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