نصب تلسکوپ روی ماه/ بلندپروازی ها برای آوردن ماه به دستان مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، دو شرکت خصوصی در حال مشارکت در پروژه ای هستند که طی آن یک تلسکوپ رادیویی برد بالا، روی ماه تا سال 2016 نصب شود و مردم روی زمین بتوانند از طریق اینترنت به مشاهدات آن دسترسی یابند.

شرکت Moon Express در تلاش برای ساخت روباتی برای فرود یک روبات بر روی ماه است و شرکت انجمن بین المللی رصد ماه ILOA نیز قرار است یک زمینه حضور دائمی بر روی ماه را فراهم آورد.

آنها قصد دارند نخست در سال 2015 یک تلسکوپ چشمی به اندازه یک جعبه کفش به نام ILO-X را به ماه ارسال کنند. سپس در سال بعد از آن یک آنتن بشقابی دو متری نیز به آن بیفزایند.

این دو تلسکوپ ها از طریق اینترنت قابل دسترسی خواهند بود و امکان جستجوی علمی، پخش تجاری و آموزش کهکشانی قرن 21 و در کل علم شهروندی را از روی ماه فراهم می آورد.

این تلسکوپ ها با یکدیگر که "رصد بین المللی ماه" خوانده می شوند روی لبه دهانه ماه قرار می گیرند که از سطح، سه مایل ارتفاع دارد.

این نخستین ماموریت به قطب جنوب ماه خواهد بود که تجاری و همچنین آموزشی نیز هست. شرکت Moon Express همچنین قصد دارد تا کاوش هایی را در زمینه ذخایر معدنی و آب نیز بر روی تنها قمر زمین انجام دهد.

دکتر رابرت ریچاردز مدیر اجرایی Moon Express گفت: این ماموریت فرود تاریخی را بر روی منطقه کاوش نشده از ماه فراهم می کند که ممکن است غنی ترین ذخایر منظومه شمسی را در خود داشته باشد.

این شرکت در سال 2010 به عنوان یک شرکت تجاری منابع ماه راه اندازی شد و در حال حاضر برای توسعه کاوشگری که روی ماه فرود بیاید با ناسا همکاری دارد.

پیش بینی می شود این پروژه حدود 100 میلیون دلار هزینه بردارد.