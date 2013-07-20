محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت های کشتی فرنگی بین المللی در کشور گرجستان با عنوان جام کازاراشویلی برگزار شد و به نمایندگی از کشورمان تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی نوجوانان در این رقابت ها حضور یافت.



وی ادامه داد: موفقیت های کشتی قم در مسابقات رده های سنی پایه تیم ملی، خوشبختانه با درخشش نماینده کشتی قم در این رقابت ها استمرار یافت و با توجه به کسب مقام سوم و نشان برنز ما را برای کار و تلاش بیشتر دلگرم تر کرد.



رئیس هیئت کشتی استان قم با بیان اینکه به همین خاطر امسال نیز قصد داریم با سرمایه‌گذاری بر روی استعدادهای ناب و خوش آتیه کشتی قم، روند رو به رشد و پیشرفت کشتی قم را ادامه دهیم، افزود: در این رقابت ها علی فتاحی منش به مقام سوم و نشان برنز نائل شد.



وی با اشاره به درخشش کشتی قم در رشته فرنگی بیان داشت: حضور موفق کشتی گیران قمی در رقابت‌های لیگ و قهرمانی کشور و همچنین میادین برون مرزی در سه چهار سال اخیر، موجی از امیدواری را در بین همکاران من در هیئت کشتی برای کار و تلاش بیشتر و انگیزه در بین نوجوانان و جوانان علاقمند به کشتی در هر دو رشته آزاد و فرنگی ایجاد کرده است.



حلوایی یاد آور شد: در رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی کشتی فرنگی رده سنی نوجوانان برای اعزام تیم‌ ملی کشتی فرنگی کشورمان به مسابقات جهانی و آسیایی سال 2013 شاهد موفقیت چهار کشتی‌گیر اعزامی قم هستیم که یکی از آنها علی فتاحی منش است و در جام بین المللی گرجستان موفق به کسب نشان طلا نیز شد.



وی اظهار داشت: رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان هفت ماه قبل برگزار شد که طی آن علیرضا فتاحی منش در وزن 85، محمدجواد رضایی در وزن 42، مهدی ابراهیمی در وزن 76 و مهدی مرادحاصلی در وزن 58 کیلوگرم در بین برترین های اوزان خود قرار گرفتند و هم اکنون هر چهار نفر عضو تیم ملی نوجوانان هستند.



رئیس هیئت کشتی استان قم تصریح کرد: قرار بود علاوه بر علی فتاحی منش، یک کشتی گیر دیگر قمی یعنی محمدجواد رضایی نیز در وزن 42 کیلوگرم به مسابقات بین المللی جام کازاراشویلی گرجستان اعزام بشود اما در آخرین لحظات رضایی به دلیل آسیب دیدگی از همراهی تیم ملی بازماند.