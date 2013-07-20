سعید پیراسته شامگاه جمعه در چهارمین نشست جغرافی دانان پژوهشگاه مهندسی بحران‌های طبیعی و شاخص پژوه افزود: آنچه که باعث می‌شود ما در یک عرصه متفاوت فکر کنیم عشق ورزیدن به آن موضوع است و در واقع عشق چیزی است که باعث می شود متفاوت فکر کرد و ما هیچ گاه از آن موضوع خسته نشویم.

این استاد دانشگاه واترلو کانادا در ادامه اظهار داشت: ارزش انسان به آنچه که هست و به آن عشق می‌ورزد است و ارزش‌هایی که بیان می‌شود است.

پیراسته گفت: در هر صورت آنچه که متفاوت است تعریفی از خلاقیت است و یک انسان با ذکاوت باید کارهای متفاوت انجام دهد و آنچه مهم است در این عرصه تغییر فکر خود است.

وی بیان کرد: باید در حوزه کاری خود یک مدل باز برای فکر کردن داشته باشیم و هر اندازه که در آن حوزه آگاهی بیشتری داشته باشیم می‌توان متفاوت فکر کرد.

پیراسته با اشاره به انواع مختلف تفکر در میان مدیران اظهار داشت: مخالفت زمانی اتفاق می افتد که یک تفکر اول بخواهد نسبت به دیگران متفاوت فکر کند و چون دیدگاه او خلاف جهت رودخانه است با آن مخالفت خواهد شد.

این استاد دانشگاه واترلو کانادا در بخش پایانی سخنان خود به چند اصل متفاوت فکر کردن اشاره کرد و بیان کرد: برای متفاوت فکر کردن باید خودمان را در موقعیتی قرار دهیم که عنصر تک فردی داشته باشیم و در این صورت است که می‌توان چندجانبه فکر کرد.

وی اظهار داشت: ما باید خودمان را در یک حالت و فریمی قرار دهیم که مردم تفکرات ما را جذب کنند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر نتیجه این تفکرات توسعه اقتصادی نباشد دارای ارزشی نیست.

پیراسته در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: ما نباید از انجام کارهای مشترک هراس داشته باشیم و آنچه که هست این است که ما بیشتر به سمت کارهای فردی حرکت کرده ایم.