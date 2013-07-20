فروش سهام عدالت در بورس ایجاد تورم می کند

محمد حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کنترل نقدینگی یکی از راهکارهای مناسب برای مبارزه با تورم در داخل کشور است و عرضه سهام عدالت در بورس موجب می شود تا نقدینگی در دست مردم افزایش یافته و بار دیگر شاهد موج جدید گرانی ها باشیم.

وی افزود: برای جلوگیری از این امر من در مجلس پیشنهاد داده ام تا سهام های عدالت در هر استان در قالب یک صندوق سرمایه گذاری تجمیع و قدرت ریالی آنها وارد امور سرمایه گذاری شود.

حسن نژاد تصریح کرد: اجرای این امر موجب می شود تا سرمایه های خرد مردم افزایش یافته و برای آنها به یک اندوخته قابل توجه تبدیل شود و از سوی دیگر قدرت اقتصادی استان ها افزایش یابد.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از تبعات خوب این امر ایجاد زیر ساخت های سرمایه گذاری برای استان ها خواهد بود و و مردم هر استان می توانند در کارخانجات و امور تولیدی وارد سرمایه گذاری شوند که در نتیجه آن با پول مردم می توان برای فرزندان آنها ایجاد شغل کرد.

حسن نژاد با تاکید بر اینکه مهمترین نیاز امروز کشور ایجاد شغل برای فرزندان خانواده هاست گفت: فروش سهام عدالت به قیمت های پایین تنها به صورت مقطعی نیازهای اقتصادی خانواده ها را رفع خواهد کرد اما تجمیع آنها در یک قالب یک صندوق سرمایه گذاری استانی می تواند اثرات مثبتی برای همه آحاد کشور داشته باشد.

وی از بررسی این طرح در مجلس خبر داد و گفت: امیدواریم این طرح به تصویب عموم نمایندگان برسد و دولت موظف به اجرای آن شود.