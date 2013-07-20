به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اصغری مهرآبادی با بیان اینکه ساخت مسکن مهر تاثیرگذاری صددرصد به بازار اجاره‌بهای مسکن دارد، گفت: تمامی متقاضیان مسکن مهر مستاجر هستند، بنابراین با تحول واحدهای مسکن مهر از تعداد اجاره‌نشینان کاسته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه نزول قیمت ارز و سکه یکی از علل کاهش قیمت مسکن است، افزود:‌تثبیت قیمت ارز و سکه در کاهش قیمت اجاره تاثير گذار است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: قیمت‌های اجاره و خرید مسکن در بازار داخلی روبه کاهش است.



رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در ادامه اظهار داشت: تثبیت قیمت در بازار مسکن در گرو وضعیت اقتصادی کشور است و ثبات بازار اقتصادی کشور طی چند سال اخیر نقش موثری در کنترل قیمت بازار مسکن دارد.

براساس این گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مهرآبادی در ادامه توضیح داد: تحویل واحدهای مهر تا پایان سال زمینه‌ساز کاهش قیمت مسکن است.