سرمایه گذاری بخش خصوصی در گیلان سه تا چهار برابر بیشتر از اعتبارات دولتی است

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت توسعه سرمایه گذاری در تمامی عرصه های کشاورزی، صنعتی، گردشگری و خدمات در استان تاکید کرد و افزود: گیلان استعداد پویایی اقتصادی در تمامی زمینه ها را دارد.

وی همچنین با اعلام اینکه اعتبارات امسال به پروژه هایی اختصاص پیدا می کند که اولویت و اهمیت بیشتری دارند، اظهارداشت: پروژه ها با پیشرفت فیزیکی بالاتر و همینطور پروژه هایی که می توانند زمینه های دیگر پروژه های اقتصادی را شکوفا کنند در این راستا قرار می گیرند.

معاون برنامه ریزی استاندار گیلان گفت: سال گذشته مجلس شورای اسلامی مصوبه ای را گذراند مبنی بر اینکه طول مدت اجرایی پروژه های عمرانی نباید بیش از سه سال باشد و از سویی هر پروژه ای که شروع می شود باید حداقل یک سوم اعتبار لازم را داشته باشد.

وی ادامه داد: دولت در سفر چهارم به گیلان تسهیلاتی به مبلغ 250 میلیارد تومان در بخش کشاورزی اختصاص داد که این تسهیلات کم بهره و از محل منابع صندوق توسعه ملی بوده است.

اصغریان تصریح کرد: با اختصاص این میزان تسهیلات نرخ بیکاری در استان به شدت کاهش پیدا می کند و به عبارتی این تسهیلات گامی موثر در راستای پرورش ماهی در قفس، دامداری، شیلاتی و غیره است.

وی همچنین اعتبارات برای امور زیربنایی از قبیل تکمیل شبکه های آبیاری، لایروبی تالاب انزلی و غیره را 85 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: سه میلیارد تومان نیز برای پرداخت جرائم و سود پس از سر رسید گلخانه دارانی که در برف سال 83 و 86 آسیب دیده بودند، مصوب شد.

وی ساخت شهرک صنایع سلولزی در رضوانشهر را از دیگر مصوبات سفر دور چهارم هیئت دولت به گیلان دانست و یادآورشد: سرمایه گذاری موتور محرکه توسعه اقتصادی و اشتغال در جامعه است.