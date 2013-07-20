به گزارش خبرنگار مهر،فریدون حسنوند صبح شنبه در گلزار شهدای بهشت صادق بوشهر را به اتفاق تنی چند از مسئولان مورد بررسی قرار داد و گفت: گلزار شهدای بوشهر در محل مناسبی برای تبدیل آن به مجموعه فرهنگی قرار دارد که با ایجاد این مجموعه در این مکان مقدس شاهد تحولات چشمگیری در بخش‌های گوناگون خواهیم بود.

استاندار بوشهرشهداء والامقام را اسوه ایثار و شهادت خواند و افزود: فرهنگ این اسوه‌های ایستادگی و ایثار باید به نسل‌های گوناگون منتقل شود که با تبدیل این مکان به مجموعه فرهنگی میتوان زودتر به این مهم دست یافت.

وی با بیان اینکه باید در بازسازی و ساخت این مجموعه از معماری سنتی و اسلامی استفاده شود اظهار داشت: در نمای جدید باید سیستم نور و روشنایی، سیستم سرمایشی و گرمایشی، دیوارها و سقف و نمای کلی مجموعه به گونه‌ای باشد که این مجموعه به عنوان یک مرکز فرهنگی و دینی انتظارات مردم و خانواده شهدا را برآورده کند.

حسوند گلزار شهداء را مکان مهمی برای بیداری نسل جوان و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت بیان کرد و افزود: گلزار شهدا باید طوری طراحی شود که ضمن فراهم کردن زمینه حضور مردم در این مکان‌ مقدس، بیداری نسل جوان جامعه و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت نیز فراهم کند.

استاندار بوشهر با تاکید بر این نکته که شهداء بعنوان یادگاران ایثار و شهادت ، جاودان خواهند بوداضافه کرد: به فرموده امام راحل عظیم‌الشان" همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود" و باید این مجموعه به گونه‌ای طراحی شود که ماندگار و جاودان باشد.

وی بر تامین امکانات رفاهی و بهداشتی در این مکان مقدس تاکید کرد و گفت: برای رفاه و آسایش خانواده شهدا و دلدادگان به فرهنگ ایثار و شهادت که برای زیارت قبور مطهر این عزیزان به گلزار شهدای بوشهر مراجعه می‌کنند می‌شوند لازم است امکانات رفاهی متناسب با شان و جایگاه شهداء و مردم پیش‌بینی شود و نگرانی‌های مردم را کاهش دهیم.

حسنوند با تاکید بر لزوم نورپردازی مناسب در محوطه اطراف و درون گلزار شهدای بوشهر افزود: زیبایی این مجموعه فرهنگی از مهم‌ترین موضوعات است باید دست اندر کاران با برنامه‌ریزی تجهیزات لازم برای جذب جوانان فراهم کنند تا حتی درهمه اوقات روز جذابیت لازم برای حضور مردم داشته باشد.

استاندار، توسعه فضای سبز در گلزار شهدای را مورد اشاره قرارداد و گفت: کاشت درخت در کنار هر کدام از قبور تحول قابل توجهی در حضور مردم فراهم می‌کند که این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.

در این بازدید شهردار بوشهر گلزار شهداء را مکان مهمی برای تبدیل به مجموعه فرهنگی عنوان کرد و در این خصوص نیز توضیحاتی در ارتباط با نحوه اجرای طرح جدید و ساماندهی گلزار شهدای بوشهر بیان کرد و آمادگی مجموعه شهرداری را برای آغاز عملیات اجرایی این پروژه اعلام کرد.

سعید راستی تاکید کرد: گلزار شهدای بوشهر بگونه‌ای طراحی شده است که می‌توان در کوتاهترین زمان به یک مجموعه فرهنگی تبدیل کرد.