به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان ارشد در برجسته‌ترین آزمایشگاه فیزیک ذرات دیروز جمعه 28 تیر ماه اعلام کردند: دو گروه علمی برای نخستین بار به طور دقیق یک رویداد کاملا نادر را در علم فیزیک ثبت کرده که می‌تواند برای توضیح آغاز کیهان نوعی قطعیت به شمار رود.

دو گروه علمی مجزا در مرکز تحقیقات هسته‌ای اروپا (سرن) اظهار داشتند که ذره‌ای به نام Bs اندازه گیری کرده‌اند که هنگام واپاشی به یک جفت میون تبدیل می شود. میون (Muon)، ذره بنیادی با جرم 207 برابر جرم الکترون؛ به شکل باردار مثبت و منفی وجود دارد.

پیر لوئجی کامپانا که ریاست یکی از این دو تحقیقاتی را برعهده دارد نتایج آن را یک پیشرفت مهم توصیف کرد که می‌تواند به تأیید مدل استاندارد فیزیک کمک کند.

کامپانا گفت که مدل استاندارد فیزیک در حال تحقق است، اگرچه این مدل تنها پنج درصد از کیهان را توصیف می‌کند.

این نتایج همچنین در کنفرانس بزرگ فیزیک که دیروز جمع 28 تیر ماه دراستکهلم برگزارشده بود نیز اعلام شد.

در هر یک میلیارد واپاشی تعداد معدودی ذرات Bs به چند جفت میون تبدیل می‌شود و نتایج تجربی در تطابق با مدلی قرار گرفته که به عنوان مدل استاندارد فیزیک پیش بینی شده است.