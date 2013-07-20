104 میلیون ریال مواد غذایی در بین مددجویان شهرستان هامون توزیع شد

محمد مهدی قهرمانی با بیان این که این مبلغ توسط تعدادی از خیران خارج از استان تامین شده است در گفتگو با مهر اظهار داشت: درهمین رابطه تعداد 190 سبد غذایی شامل کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، قند، چای، گوشت، کنسرو و سایر مواد غذایی بین مددجویان شیب آب از توابع شهرستان هامون توزیع شده است.

وی همچنین با بیان اینکه این نهاد علاوه بر اقدامات حمایتی توجه ویژه ای به فعالیت های فرهنگی و توانمند سازی مددجویان دارد افزود: در همین راستا امسال تعداد 650 دانش آموز در قالب طرح اوقات فراغت در این شهرستان ساماندهی شده اند.

وی گفت: این تعداد دانش آموز در 6 کانون فرهنگی و تربیتی با همکاری 22 مربی آموزش های لازم را در رشته های متعدد و متنوع فرا خواهند گرفت و در پایان دوره به آنها گواهینامه آموزشی اعطا خواهد شد.

قهرمانی ادامه داد: این دوره ها در راستای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان تحت پوشش و در رشته های احکام و قرآن و همچنین کلاس های فنی و حرفه ای شامل خیاطی، گل سازی، کامپیوتر و آشنایی با مهارت های سبک زندگی است.

وی با اشاره به اینکه این کلاس ها از اول تیرماه آغاز شده و تا 15 شهریور ادامه دارد افزود: در پایان دوره های آموزشی برای تمامی افرادی که در طرح اوقات فراغت شرکت داشتند یک اردوی منطقه ای برگزار خواهد شد.