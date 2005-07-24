برنامه هاي بسيج در هفته زن تشريح شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، اصلاني صبح امروز در يك كنفرانس خبري در جمع خبرنگاران برنامه هاي نيروي مقاومت بسيج در هفته زن را تشريح كرد .

وي در آغاز با بيان اينكه امسال نيز همچون سالهاي گذشته به مناسبت ميلاد حضرت زهرا(س) برنامه هاي گسترده اي تدارك ديده ايم گفت: مهمترين اهداف اين برنامه ها نهادينه كردن روز زن در نظام جمهوري اسلامي و بيان ارزشها و اعتقاداتي نسبت به مقام زن است كه همواره در فرهنگ ديني و ملي ما فرهنگ ارزشمندي بوده است.

اصلاني هدف ديگر از انجام برنامه هاي بسيج خواهران را انتقال ارزشها به نسل جديد و نسل هاي آينده دانست و افزود: با بهره گيري از سيره حضرت زهرا بهتر مي توان فرهنگ ارزش گذاري به مقام والاي زن را القا كرد. چرا كه حضرت زهرا به عنوان يك زن نقش بسيار مهمي در تاريخ بشر داشته اند و حضور ايشان در عرصه هاي اجتماعي به زنان هويت مستقل بخشيد. و اين برنامه ها به نوعي با هدف شناساندن سيره حضرت زهرا(س) تدوين شده است.

وي بر نقش حضرت زهرا(س) در مديريت بحران هاي سياسي - اجتماعي تاكيد كرد و گفت: حضرت فاطمه در سخنانشان مي فرمايند شيعه من از آتش به دور است. اين سخن به اين معناست كه خود ايشان يك نوع هدايت فكري را در جامعه به عهده داشتند كه نشان از جايگاه بالاي يك زن دارد . ما قصد داريم سير حركت تاريخي ايشان را به نسل جوان بشناسانيم و از بحران هويت كه در غرب ميان دختران و پسران نوجوان شكل گرفته جلوگيري كنيم.

مسوول بسيج خواهران كشور در تشريح برنامه هاي هفته زن به مهمترين اين برنامه اشاره و تصريح كرد: كنگره علمي - پژوهشي ، فاطمه شناسي در دو روز 5 و 6 مرداد ماه در شهر قم برگزار مي شود و اين دهمين كنگره است كه در راستاي سيره علمي و عملي حضرت زهرا(س) برگزار شده است.

وي افزود: برنامه ديگر حضرت و تجمع دو ميليون خواهر بسيجي به طور همزمان در مراكز استانها و شهرها در روز 5 مرداد است كه در اين تجمع برنامه هاي هنري ورزشي و قرائت بيانيه را خواهيم داشت كه خواهران بسيجي نقطه نظرات و ديدگاههاي خود را به سمع حاران و مسوولان كشور خواهند رساند.

اصلاني افزود: به علت تقارن اين روز با روز ميلاد حضرت امام (ره) مراسم اهداي تاج گل به حرم مطهر در روز 5 مرداد انجام خواهد شد كه تعداد هزار و 500 نفر از خواهران بسيجي در مراسم اهداي تاج گل حضور خواهند داشت . عطرافشاني گلزار شهدا در دومين روز از هفته زن و راس ساعت 5 بعدازظهر ديگر برنامه اين هفته است . در اين برنامه سعي شده كه به عطرافشاني گلزار زنان شهيده توجه ويژه اي شود و از خانواده هاي اين شهيدان تجليل شود.

وي برگزاري اردوهاي يك روزه دانش آموزي و درون استاني را از ديگر برنامه ها ي اين هفته خواند و افزود: بيش از 500 هزار نفر از دانش آموزان دختر در اين اردوها شركت خواهند كرد و همچنين در روز 5 مرداد به علت تقارن ميلاد كوثر ولايت و سالروز ولادت فرزند ايشان امام خميني(ره) خواهران بسيجي دانش آموز در شهر خمين از بيت آن امام راحل بازديد مي كنند.

اصلاني با اشاره به حضور 8 نفر از زنان قاري از كشورهاي مالزي و كويت در ايران خاطرنشان كرد: در محافل قرآني و با حضور زنان قاري در همدان ، مشهد ، تهران و قزوين برنامه هايي در نظر گرفته شده است . همچنين افتتاح نمايشگاه عكس "تجلي حضور" از سوي بسيج خواهران در محل فرهنگسراي بانو در روز 5 مرداد و تجليل از برگزيدگان اين مسابقه در زمان اختتاميه نمايشگاه كه در روز 12 مرداد خواهد بود از ديگر برنامه هاي تدارك ديده شده توسط بسيج خواهران است.

به گفته مسئول بسيج خواهران كشور؛ برگزاري جشن ميلاد كوثر در سالن شهيد افراسيابي در روز 4 مرداد، برگزاري جشن ميلاد كوثر با حضور خواهران مهندس بسيجي در محل فرهنگسراي دانشجو در روز 4 مرداد، مسابقات جام قهرماني كوثر در سه رشته واليبال، آمادگي جسماني، تيراندازي در استان زنجان و با حضور 600 ورزشكار برگزيده كشور ، سخنراني زنان فرهيخته بسيجي پيش از خطبه هاي نماز جمعه در سراسر كشور، قرائت بيانيه هفته زن در مراسم باشكوه نماز جمعه در تهران و سراسر كشور ، اهداء خون توسط بسيجيان در روز 9 مرداد ماه در محل پايگاههاي انتقال خون، اعزام 80 تيم پزشكي عضو بسيج جامعه پزشكي به مناطق محروم و ارايه خدمات درماني رايگان ، نشست خواهران عضو بسيج اساتيد در مشهد مقدس در 11 مرداد، ديدار از آسايشگاه هاي ويژه جانبازان و سالمندان در طول هفته زن، ويزيت رايگان تعدادي از پزشكان خواهر عضو بسيج جامعه پزشكي در روز ميلاد حضرت زهرا(س) در مطب هاي شخصي و مراكز درماني بسيج از مهمترين برنامه هاي اين هفته خواهد بود.