رمضان و بازار داغ ظروف یکبار مصرف مضر/ نظارت ها کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، روزانه بالغ بر یک میلیون عدد ظرف یک بار مصرف در سطح استان اردبیل به فروش می رسد که به صورت مستقیم مورد استفاده هر یک از افراد خانواده قرار می گیرد.

لیوان یکبار مصرف، خرید شله زرد، حلیم، آش رشته و سایر غذاهای سفارشی که طبخ و سرو آن به صورت گرم انجام می شود، خرید برخی از لبنیات و حتی خرید شیرینی در روزهای آغازین ماه رمضان همگی در ظروفی است که با وجود آرایش سفره افطار تهدیدی برای سلامت اعضای خانواده محسوب می شود.

در کنار مصرف شخصی خانوارها، توزیع مواد غذایی در مهمانی ها و نذری ها در رستورانها، تالارها و غذاخوری ها موجب شده است، تمامی ذخیره سلامت جسمی روزه داران با مواد سرطان زای ظروف یکبار مصرف هدر رفته و در نهایت انواع بیماری ها را نیز به دنبال داشته باشد.

ممنوعیت استفاده از ظروف یکبار مصرف در غذاهای گرم

این در حالی است که مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل از ممنوعیت استفاده از ظروف یکبار مصرف به منظور توزیع مواد غذایی گرم خبر می دهد.

محمد دانه زن با تاکید به کنترل مداوم واحدهای عرضه مواد غذایی استان تصریح کرد: در حال حاضر 14 اکیپ بازرسی با فعالیت 90 بازرس و دو اکیپ نظارتی در طول ماه رمضان از تمامی واحدهای توزیع و فروش مواد غذایی بازرسی می کنند.

وی بیان کرد: ظروف یکبار مصرف 100 درصد سرطان زا بوده و استفاده از آن در واحدهای صنفی به خصوص در توزیع مواد غذایی گرم ممنوع است.

این اظهارات در حالی است که با نگاهی کوتاه به مراکز خرید و فروش مواد غذایی مشاهده می شود که علاوه بر نذری و مهمانی ها، فروش شله زرد، حلیم و آش رشته افطاری در ظروف پلاستیکی یکبار مصرف انجام می شود.

بررسی 139 فقره پرونده بهداشتی

در عین حال مدیر کل تعزیرات استان اردبیل نیز با تاکید به آمار قابل توجه تخلفات بهداشتی واحدهای صنفی استان از بررسی 139 فقره پرونده در این خصوص خبر داد.

حسین نجف زاده تصریح کرد: علاوه بر صدور حکم برای این تعداد پرونده واحدهای صنفی در مجموع جریمه نقدی به مبلغ 863 میلیون و 760 هزار ریال را پرداخت کردند.

وی تاکید کرد: بازرسی ها بیانگر بی توجهی بسیاری از واحدهای صنفی به موضوع استفاده از ظروف یکبار مصرف است.

با این وجود سوالی که پاسخ آن گره گشایی از معضل استفاده از ظروف یکبار مصرف خواهد بود، این است که چرا با وجود فعالیت واحدهای تولید کننده ظروف گیاهی، فروشگاههای ظروف یکبار مصرف از تولیدات این گروه خالی است؟

کارشناسان در این خصوص بر لزوم فرهنگ سازی مناسب برای استفاده از ظروف یکبار مصرف گیاهی تاکید دارند و معتقدند نبود ظروف یکبار مصرف گیاهی در بازار موجب شده است استفاده از ظروف یکبار مصرف تشدید شود.

صدور ظروف گیاهی تولید اردبیل به سایر استانها

این عده تاکید می کنند مضررات ظروف یکبار مصرف تنها متوجه فرد مصرف کننده و افراد جامعه نبوده و محیط زیست از نایلون و پلاستیکهای رنگ به رنگ به صورت بی بازگشتی زیان می بیند.

مدیر کل محیط زیست استان اردبیل در گفتگو با مهر با تاکید به این مهم تصریح کرد: واحدهای تولید کننده ظروف یکبار مصرف بی توجه به مضررات آن به تولیدات خود ادامه می دهند.

علی حمیدی رضی با بیان اینکه قبلا مصوبه ای مبنی بر تغییر تولیدات این واحدها تصویب شده بود، اضافه کرد: با این وجود مشاهده می شود که روزانه حجم قابل توجهی آلودگی از طریق ظروف یکبار مصرف به طبیعت و محیط زیست تحمیل می شود.

وی اضافه کرد: در عین حال ظروف سلولزی گیاهی که قابلیت تجزیه پذیری در طبیعت را دارا است به عنوان راهکار تامین نیاز شهروندان به ظروف پلاستیکی است.

به گفته حمیدی رضی به دلیل ضعف اطلاع رسانی و نظارت دستگاههای اجرایی ظروف گیاهی تولیدی در اردبیل به استان های دیگر کشور از جمله خراسان رضوی و اصفهان صادر شده و در بازار اردبیل توزیع نمی شود.

قیمت گران ظروف گیاهی مانع از خرید آن است

در پی اظهارات کارشناسان برآن شدیم نظرات شهروندان را نسبت به استفاده از ظروف گیاهی جویا شویم. گفتگو با چند تن از شهروندان اردبیلی بیانگر این مهم بود که بسیاری از آنها نسبت به مضررات ظروف یکبار مصرف اطلاع داشته و در برخی مواقع حتی از سرطان زا بودن آن نیز مطلع هستند.

نعیم مختاری در بیان عدم گرایش و دلیل استفاده نکردن شهروندان از ظروف یکبار مصرف گیاهی تصریح کرد: علت عدم استفاده از این ظروف تولید محدود و در نتیجه قیمت بالای آن است.

وی با بیان اینکه یک لیوان گیاهی در مقایسه با نوع پلاستیکی خود قیمت پنج برابری دارد، اضافه کرد: این موضوع موجب شده شهروندان به استفاده از این نوع ظروف به ویژه در نذری و مهمانی ها راغب نباشند.

مختاری تاکید کرد: در صورتی که این گروه از ظروف با قیمت مناسب در بازار توزیع شود، خانواده ها راغب به استفاده از آن خواهند بود.

استاندار: ظروف گیاهی به مردم معرفی شود

استاندار اردبیل خواستار دخالت دستگاههای اطلاع رسان از جمله صدا و سیما در معرفی ظروف گیاهی شد و تصریح کرد: اگر ظروف یکبار مصرف از بازار جمع آوری شده و ظروف گیاهی جایگزین آن شود، شهروندان نسبت به خرید آن راغب می شوند.

اکبر نیکزاد با یادآوری طرح مبارزه با نایلون پلاستیکی سیاه رنگ ادامه داد: در ابتدای این طرح مقاومت هایی از سوی مصرف کننده و تولید کننده مشاهده می شد، اما در ادامه اجرای آن موفق بود.

نیکزاد افزود: در صورتی که با فرهنگ سازی و آگاهی بخشی ظروف یکبار مصرف مشتری نداشته باشد، خرید ظروف گیاهی تسهیل خواهد شد.

به عقیده کارشناسان مناسب ترین فرهنگ سازی برای ترویج استفاده از ظروف گیاهی می تواند با استفاده از آن در دستگاههای دولتی و جشن ها، مراسمات و مناسبت های مختلفی که با مشارکت شهروندان برگزار می شود، آغاز شود.

این در حالی است که استفاده از لیوان پلاستیکی و کاغذی همچنان در تمامی دستگاههای دولتی و حتی فرهنگی استان رایج است.

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گزارش ونوس بهنود