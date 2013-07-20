محمد مصباحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مرحله استانی مسابقه طرح ملی دادرس در قم با شرکت چهار تیم از هر نواحی انجام شد که طی آن یک تیم از دختران و پسران به مرحله کشوری راه یافتند.
وی بیان داشت: در راستای برنامه ریزی های پایه ای هلال احمر طرح "دادرس" که مخفف عبارت "دانش آموز آماده در روزهای سخت" است با هدف کاهش آسیب ها و بلایای طبیعی در کشور به خصوص در میان کودکان و نوجوانان، در مدارس راهنمایی دختران و پسران استان قم برگزار شد.
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان قم یادآور شد: جهت اجرای این طرح در مرحله اول مدیران و کارشناسان سلامت مدارس راهنمایی دوره های کمک های اولیه را آموزش دیدند و پس از آن مرحله دوم این طرح که آموزش دوره تکمیلی هلال احمر بود آغاز شد.
وی عنوان کرد: بر اساس این طرح دانش آموزان هر مدرسه به تیم های 14 نفره تقسیم شدند و مدیران و مربیانی که قبلا آموزش دیده اند به این دانش آموزان کمک های اولیه هلال احمر را آموزش دادند.
مصباحی ابراز کرد: به دانش آموزان آموزش دیده این طرح گواهینامه و برگزیدگان این مسابقه نیز جوایز نقدی اعطا می شود.
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان قم افزود: پناهگیری و تخلیه اضطراری، ارزیابی کنترل علائم حیاتی، حمل مصدوم، پانسمان و بانداژ، چادر زنی و اطفا حریق از جمله موضوعاتی است که به دانش آموزان آموزش داده شد.
مصباحی ادامه داد: همچنین یک مانور در پایان این دوره برگزار شد و طی ماه های آینده مسابقه کشوری برگزار می شود.
مصباحی به مهر خبر داد:
برگزیدگان مرحله استانی مسابقه طرح ملی "دادرس" در قم مشخص شدند
قم – خبرگزاری مهر: معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان قم گفت: مرحله استانی مسابقه طرح ملی دادرس در قم برگزار شد و با معرفی نفرات برتر 2 تیم به مرحله کشوری راه بیافتند.
محمد مصباحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مرحله استانی مسابقه طرح ملی دادرس در قم با شرکت چهار تیم از هر نواحی انجام شد که طی آن یک تیم از دختران و پسران به مرحله کشوری راه یافتند.
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