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۲۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۴۸

مصباحی به مهر خبر داد:

برگزیدگان مرحله استانی مسابقه طرح ملی "دادرس" در قم مشخص شدند

برگزیدگان مرحله استانی مسابقه طرح ملی "دادرس" در قم مشخص شدند

قم – خبرگزاری مهر: معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان قم گفت: مرحله استانی مسابقه طرح ملی دادرس در قم برگزار شد و با معرفی نفرات برتر 2 تیم به مرحله کشوری راه بیافتند.

محمد مصباحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مرحله استانی مسابقه طرح ملی دادرس در قم با شرکت چهار تیم از هر نواحی  انجام شد که طی آن یک تیم از دختران و پسران به مرحله کشوری راه یافتند.

وی بیان داشت: در راستای برنامه ریزی های پایه ای هلال احمر طرح "دادرس" که مخفف عبارت "دانش آموز آماده در روزهای سخت" است با هدف کاهش آسیب ها و بلایای طبیعی در کشور به خصوص در میان کودکان و نوجوانان، در مدارس راهنمایی دختران و پسران استان قم برگزار شد.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان قم یادآور شد: جهت اجرای این طرح در مرحله اول مدیران و کارشناسان سلامت مدارس راهنمایی دوره های کمک های اولیه را آموزش دیدند و پس از آن مرحله دوم این طرح که آموزش دوره تکمیلی هلال احمر بود آغاز شد.

وی عنوان کرد: بر اساس این طرح دانش آموزان هر مدرسه به تیم های 14 نفره تقسیم شدند و مدیران و مربیانی که قبلا آموزش دیده اند به این دانش آموزان کمک های اولیه هلال احمر را آموزش دادند.

مصباحی ابراز کرد:  به دانش آموزان آموزش دیده این طرح گواهینامه و برگزیدگان این مسابقه نیز جوایز نقدی اعطا می شود.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان قم افزود: پناهگیری و تخلیه اضطراری، ارزیابی کنترل علائم حیاتی، حمل مصدوم، پانسمان و بانداژ، چادر زنی و اطفا حریق از جمله موضوعاتی است که به دانش آموزان آموزش داده شد.

 مصباحی ادامه داد: همچنین یک مانور در پایان این دوره برگزار شد و طی ماه های آینده مسابقه کشوری برگزار می شود.

کد مطلب 2100419

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