9 پروژه سرمایه گذاری گردشگری در گلستان اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تجری صبح شنبه در ستاد سرمایه گذاری میراث فرهنگی استان افزود: ایجاد مجتمع تفریحی باغ پروانه جهان نمای ورسن به مبلغ 12 میلیارد ریال ، طرح ایجاد هتل توسط شرکت رویاسرای مهتاب به مبلغ 20 میلیارد ریال از محل اعتبارات بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده، طرح احداث مهمانپذیر در کردکوی به مبلغ 10 میلیارد ریال، طرح احداث متل در رامیان به مبلغ 8/7 میلیارد ریال و طرح احداث رستوران وتالار پذیرایی درگنبد به مبلغ 8/7 میلیارد ریال از جمله پروژه هایی است که تسهیلات آن ها توسط بانک های عامل درسالجاری پرداخت خواهد شد.

وی همچنین، طرح تجهیز مجتمع تفریحی تعطیلات و سرگرمی در محور کبودوال علی آباد به مبلغ 2 میلیارد ریال، طرح تکمیل وتجهیز سفره خانه سنتی در گرگان به مبلغ 5/1 میلیارد ریال، طرح تجهیز دفتر خدمات مسافرتی درگرگان جهت خرید اتوبوس توریستی به مبلغ 8/2 میلیارد ریال را ازدیگر پروژه هایی دانست که با دریافت تسهیلات در سالجاری اجرایی می شوند.

تجری اظهار امیدواری کرد با دریافت تسهیلات لازم جهت اجرای طرح های سرمایه گذاری گردشگری دراستان، شاهد رونق و شکوفایی روز افزون صنعت گردشگری درگلستان باشیم.