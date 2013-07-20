ساخت "آب رودخانه خیس است" درباره مرد فراری از کاخ کرملین

امیرحسین شریفی که فیلم‌هایی چون "اشک سرما"، "پری"، "ضیافت"، "هور در آتش" و "سیب سرخ حوا" را در کارنامه تهیه‌کنندگی خود دارد با انتقاد از شرایط فعلی سینما به خبرنگار مهر گفت: بعد از ساخت فیلم سینمایی "اشک سرما" در سال 1382 و اکران این فیلم سینمایی، به دلیل کم‌توجهی‌هایی که به سینمای ایران شد و همچنین دسته‌بندی های ایجاد شده در همان سال‌ها تصمیم گرفتم تا فراهم شدن شرایط عادلانه برای ساخت و اکران دیگر هیچ فیلمی نسازم.

وی در ادامه افزود: در تمام سال‌ها شاهد بودم مدیریت سینما ارزش و اهمیتی برای سینمایی با پشتوانه ارزش‌های انسانی قائل نیست. به همین دلیل کار در فضای تلویزیون را مناسب‌تر دیدم و سعی کردم در این حوزه فعالیت‌های خود را گسترش دهم. نتیجه این شد که الان سریال "هشت بهشت" از شبکه شما در حال پخش است. همچنین سریال "آب رودخانه خیس است" در مرحله پیش‌تولید قرار دارد که با چند کارگردان برای ساخت آن صحبت کرده‌ام.

شریفی درباره کیفیت کارهایی که برای تلویزیون می‌سازد، بیان کرد: به هیچ عنوان سعی نکردم سریال‌های دم‌دستی و وقت پرکن بسازم. به عنوان مثال داستان سریال "آب رودخانه خیس است" داستان زندگی یک مرد روسی است که از کاخ کرملین فرار می‌کند و ایران می‌آید. البته قصد دارم از دل این سریال یک فیلم سینمایی هم استخراج کنم.

تهیه کننده فیلم سینمایی "ضیافت" در ادامه با اشاره به فیلمنامه هایی که در دست کار دارد، گفت: فیلمنامه‌های بسیاری در طول این هشت سال در دست کار داشتم اما نمی‌خواستم در طول این سال‌ها این فیلم‌ها را تهیه و تولید کنم. البته سه فیلمنامه در ژانرهای مختلف دفاع مقدس، اجتماعی در دست تولید دارم که امیدوارم با تغییر و تحولاتی که در چند ماه آینده رخ می‌دهد و همچنین تعیین وزیر ارشاد دولت یازدهم شرایط مناسب برای کار فراهم شود و نگاه سلیقه‌ای برای حضور سینماگران در این عرصه اعمال نشود.

شریفی در پایان با اشاره به فعالیت های خود گفت: فیلم سینمایی "کبریت سوخته" ساخته کاظم معصومی آماده است و به زودی اکران خواهد شد.