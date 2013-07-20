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۲۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۹

ناظمي جلال:

رشد پنج درصدی آمار دانش آموزان قروه در سال تحصیلی جدید/ طرح هجرت 3 به دلیل کمبود اعتبار متوقف شد

رشد پنج درصدی آمار دانش آموزان قروه در سال تحصیلی جدید/ طرح هجرت 3 به دلیل کمبود اعتبار متوقف شد

قروه - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان قروه از رشد پنج درصدی آمار دانش آموزان این شهرستان در سال تحصیلی جدید خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ناظمی جلال صبح شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان قروه گفت: کار ثبت نام از دانش آموزان از اول تیر ماه در سطح مدارس شهرستان آغاز شده است و تا کنون بیش از 87 درصد دانش آموزان در سامانه سناد به ثبت رسیده اند.

وی از راه اندازی پروژه مهر در این شهرستان خبرداد و افزود: کمیته ساماندهی فضاهای آموزشی از هفته اول تیر ماه در شهرستان فعال شده است.

مدیر آموزش و پرورش قروه با اشاره به راه اندازی دبیرستان تیزهوشان در سال گذشته با شش کلاس درس، اظهار داشت: این دبیرستان امسال در سال اول متوسطه نیز دانش آموز پذیرش می کند که به همین منظور تعداد کلا س های آن به 9 کلاس ارتقا می یابد.

ناظمی جلال همچنین از افزایش نظام دوره ای در مدارس شاهد خبرداد و ادامه داد: امسال چهار دبستان شاهد به صورت نظام دوره ای، خدمات آموزشی را ارائه می دهند.

کمبود اعتبارات موجب توقف طرح هجرت 3 شده است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خدمات بسیار خوب ارائه شده در راستای طرح هجرت 3 بیان کرد: این طرح یکی از طرح های مورد استقبال مدیران مدارس بود که امسال به دلیل کمبود اعتبارات متوقف شده است.

مدیر آموزش و پرورش قروه یادآور شد: 460 نفر نیروی کار برای این منظور ساماندهی و عرصه های اولویت دار نیز با همکاری سپاه مشخص شده بود.

ناظمی جلال گفت: در صورت تخصیص اعتبار لازم، این طرح که هزینه بسیار کمی با بازدهی بسیار بالایی در زمینه زیباسازی و مرمت مدارس دارد، اجرایی می شود.

فعالیت 18 پایگاه غنی سازی اوقات فراغت در قروه

وی در ادامه از فعالیت 18 پایگاه غنی سازی اوقات فراغت در این شهرستان خبرداد و افزود: این پایگاه ها با ظرفیت چهار هزار و 200 نفر در بخش های فرهنگی، هنری، ورزشی و آموزشی و مهارتی به دانش آموزان برنامه ارائه می دهند.

مدیر آموزش و پرورش قروه اظهار داشت: بیش از سه هزار دانش آموز در برنامه های غنی سازی اوقات فراغت آموزش و پرورش شرکت دارند که از هر یک از آنان شهریه ای بین پنج تا 18 هزار تومان، بسته به رشته انتخابی اخذ شده است.

ناظمی جلال یادآور شد: سال گذشته 15 درصد مقام های کسب شده در رقابت های قرآن و معارف اسلامی در استان، به دانش آموزان قروه ای اختصاص داشته است.

آموزش و پرورش قروه عملکرد مطلوبی دارد

فرماندار شهرستان قروه نیز در این جلسه بیان کرد: بخش آموزش و پرورش در چند سال اخیر فعالیت های بسیار خوبی داشته است که باید از تلاشگران این عرصه تقدیر شود.

محمد رسول شیخی زاده با مطلوب خواندن عملکرد آموزش و پرورش در زمینه رشد تحصیلی دانش آموزان این شهرستان در چند سال اخیر ادامه داد: قبولی درصد بالایی از دانش آموزان در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی، بیانگر تلاش وافر بخش تعلیم و تربیت است.

وی گفت: برنامه ریزی مدونی برای تقدیر از معلمانی که در عرصه رشد علمی دانش آموزان شهرستان داشته اند انجام شده و در شورای آموزش و پرورش از آنان قدردانی می شود.

فرماندار قروه با یادآوری اینکه آموزش و پرورش سنگ زیرین بنای یک جامعه سالم و توسعه یافته است، افزود: توسعه مهارت های علمی و آموزشی در کنار تربیت مطلوب دانش آموزان، زمینه ساز ترقی و تعالی جامعه خواهد بود.

شیخی زاده همچنین بر لزوم فعالیت سازنده در زمینه غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان تاکید کرد و اظهار داشت: برنامه ریزی جذاب برای جلب دانش آموزان در فعالیت های تابستانی ضروری است.

وی ادامه داد: باید در قالب اکیپ های مختلف از روند فعالیت پایگاه های تابستانی بازدید و با نظرسنجی از دانش آموزان، راهکارهای بهتری برای اداره این پایگاه ها در سال های بعد تدوین شود.

فرماندار قروه نقش آموزش و پرورش را در بهبود و رفع بداخلاقی های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بسیار تاثیرگذار عنوان کرد و ادامه داد: بخش عمده ای از تربیت انسان در این نهاد شکل می گیرد و از این رو چگونه پرورش دادن وظیفه و رسالت اصلی بخش تعلیم و تربیت است.

شیخی زاده با اشاره به کمبود اعتبارات در بخش های مختلف، یادآور شد: آموزش و پرورش نیز از این اصل مستثنی نیست اما تلاش می شود تا با اولویت بندی ضرورت ها، نیازهای موجود به نحو شایسته ای برطرف شود.

کد مطلب 2100439

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