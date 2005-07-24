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۲ مرداد ۱۳۸۴، ۱۳:۴۶

نخستين جشنواره اينترنتي نماز برگزار مي شود

به منظور اعتلاي فرهنگ نماز در سطح جامعه ، پايگاه اطلاع رساني دفاع مقدس ، در حاشيه اجلاس سراسري نيروهاي مسلح ، نخستين جشنواره اينترنتي نماز را برگزار مي كند .

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، جشنواره فوق در زمينه هايي چون گرافيك ، نقاشي ، قطعات ادبي ، شعر ، مقاله و انيميشن سه بعدي ، با موضوع نماز، در فضاي مجازي و بهره يگري از قابليتها و توانمندي هاي صنعت اينترنت ، در سايت حماسه برگزار مي شود .

نخستين جشنواره اينترنتي نماز كه ارتقاء فرهنگ نماز در ميان اقشار مختلف جامعه را نيز دنبال مي كند ، 20 مرداد ماه تا 20 مهرماه برگزار خواهد شد .

پايگاه اطلاع رساني دفاع مقدس ، به منظور كسب اطلاعات در مورد جشنواره اينترنتي نماز و همچنين استفاده از مطالب متنوع آن ، از طريق آدرس اينترنتي www.hemaseh.com قابل دسترسي است .

کد مطلب 210045

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