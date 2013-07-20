توسعه و تعميق فرهنگ ايثار و تفکر بسیجی از رسالت های آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار عرفاني نسب صبح شنبه در نشست شوراي عالي قشر بسيج فرهنگيان استان کردستان به بیان نقش بي بديل فرهنگيان و دانش آموزان در انقلاب اسلامي پرداخت و با اشاره به حضور پرشور دانش آموزان و فرهنگيان در عرصه دفاع مقدس، تقديم 36 هزار شهيد دانش آموز و چهار هزار و 900 شهيد فرهنگي را از افتخارات جامعه فرهنگيان برشمرد.

وي با بيان اينكه حضور فرهنگيان در عرصه سازندگي و جهاد و ديگر عرصه هاي انقلاب اسلامي نيز مثال زدني است، ماموريت كنوني فرهنگيان را توسعه تفكر و فرهنگ بسيجي و حركت در امتداد ارزش هاي بسيج دانست.

مدير كل آموزش و پرورش كردستان فرهنگ بسيج را فرهنگ غيرت، معنويت، استقلال و آزادگي و حضور همه جانبه در عرصه هاي مختلف عنوان کرد و ولايت مداري و ولايت پذيري، اخلاص و ايمان، شهادت طلبي، صبر و بردباري در راه هدف، دشمن ستيزي، تولي و تبري، شجاعت و دلاوري، ساده زيستي و دوري از تجملات، تقوا، ايثار و از خودگذشتگي و برخورداري از دانش و تخصص روز را از ويژگي هاي بسيجيان برشمرد.

عرفانی نسب با تاكيد بر حضور فرهنگيان در عرصه مبارزه با تهاجم فرهنگي، نقش شوراي عالي قشر بسيج فرهنگيان را در اين راستا مهم دانست و يكي از رسالت اين جمع را توسعه و تعميق فرهنگ مقاومت، ايثار و شهادت طلبي در مجموعه آموزش و پرورش عنوان کرد.

وی با بيان اينكه هم اكنون بيش از 12 هزار نفر از معلمان و 110 هزار نفر از دانش آموزان استان عضو بسيج هستند بر جذب حداكثري دانش آموزان و فرهنگيان برای عضويت در شجره طيبه بسيج تاکید کرد.

مديركل آموزش و پرورش كردستان با بيان اينكه امروز انجام اقدامات فرهنگي در اولويت است، بر برگزاري يادواره شهداي فرهنگي و دانش آموز و معرفي الگوهاي شهيد و شهادت به نسل جوان و توسعه تفكر بسيجي در جامعه تاكيد کرد و اظهار داشت: ما بايد قدرشناس ايثارگري هاي ايثارگران و ادامه دهنده راه آنان باشيم.