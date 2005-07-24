"روزه هاي اعتراض" براي ماه محرم ساخته مي شود

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، اين مجموعه تلويزيوني كه طرح اوليه آن به وسيله "عليرضا كاظمي پور" نوشته شده و متن نهايي فيلمنامه به وسيله "عليرضا معتمدي" تكميل شده است، داستان يك مساله اجتماعي و عمومي را مطرح مي كند. قصه از جايي شروع مي شود كه يكي از اهالي شهر به قتل مي رسد. اين مساله با برخوردهاي متفاوتي از سوي اهالي مواجه مي شود. در جريان اين قتل، شخصي به اتهام قتل دستگير و براي محاكمه آماده مي شود. اما اهالي شهر دست به اعتراض گسترده اي مي زنند و قصه دارند از اين كار جلوگيري كنند. اين مساله وقايعي را در پي دارد.

داستان اين سريال در حدود سال 1345 به وقوع مي پيوندد و از جنبه هاي تاريخي برخوردار است. هر چند كه قصه سريال تا سال 1357 و پيروزي انقلاب اسلامي نيز به طول مي انجامد. اين سريال كه قرار است در قالب 13 قسمت 50 دقيقه اي براي پخش در ايام محرم آماده شود، در مرحله پيش توليد قرار دارد و به زودي عوامل توليد آن معرفي مي شوند.

مجموعه تلويزيوني " روزه هاي اعتراض " در قالب 13 قسمت 50 دقيقه اي به همت شبكه دو سيما و تهيه كنندگي "مهران رسام" توليد خواهد شد.