800 میلیاردتومان بدهی به شهرداری میراث رئیس جمهور برای دولت یازدهم

به گزارش خبرنگار مهر، حساب و کتابهای رئیس جمهور می گوید دولت او بعد از واگذاری هیچ بدهی ندارند. موضوعی که صدای برخی از نمایندگان مردم را در آورد و کار به دیوان عدالت اداری کشاند. اما دولت به مسافرانی که هر روز سوار بر اتوبوسهای فرسوده طی مسیر می کند بدهکار است . دو سال است که هیچ اتوبوسی به شهروندان تهرانی داده نشده و به عمر فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی 2 سال افزوده شده است.

دولت به چه کسانی بدهکار است

دولت به مسافران مترویی که از شدت فشار به قول یکی از اعضای شورای شهر تهران کتلت شده اند بدهکار است. این دولت دو سه سالی است که اجازه برداشت یک میلیون دلار برای توسعه خطوط مترو -که مصوبه مجلس را هم دارد- از صندوق ذخیره ارزی به بهانه خالی بودن آن را به شهرداری تهران نمی دهد. این در حالی است که رئیس جمهور در آخرین مصاحبه تلویزیونی اش می گوید: حساب ذخیره ارزی ما به صندوق توسعه ملی تبدیل شد و مجموع ذخائر ما بالای ۱۰۰ میلیارد دلار است و سرمایه صندوق توسعه ملی بالای ۵۰ میلیارد دلار است و این هدیه دولت برای دولت‌های بعدی است و برای اولین‌بار بیش از ۲۰ درصد از درآمد را کنار گذاشتیم در حالی که همه دولت‌ها صد درصد درآمد نفتی را خرج می‌کردند.

تهرانی ها در این سال ها سختی های بسیاری از عدم تعامل دولت و شهرداری تحمل کرده اند . از بلاتکلیفی هر سال در خصوص گرانی کرایه تاکسی و اتوبوس و ندادن سهم دولت در توسعه خطوط مترو . تهرانی ها در این دو سال حتی سهمی از جرایم راهنمایی و رانندگی هم نبردند.

بدهی 800 میلیاردی دولت به تهران

حسین محمد پورزرندی معاون مالی و اداری شهرداری تهران در رابطه با بدهی های دولت به شهرداری به مهر می گوید : ۸۰۰ میلیارد تومانی دولت به شهرداری بدهکار است. مسوولان در دولت نهم و دهم فراموش کرده‌اند که پایتخت هزینه‌های بیشتری را نسبت به سایر کلانشهرها به شهرداری تهران تحمیل می‌کند. با وجود آنکه سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت به هر شکل ملزم به پرداخت بخشی از هزینه‌های نگهداری شهر در قالب عوارض‌های پیش‌بینی شده هستند، اما پایبند نبودن واحدهای دولتی به اجرای این تعهدات مشکلات زیادی را برای کلانشهر تهران به‌وجود آورده است.

اما دولتی ها در چه حوزه هایی به شهرداری تهران بدهکارند؟ به گفته پورزرندی حذف عوارض مدیریت پسماند سازمان‌های دولتی، عوارض ساخت‌وسازهای سازمانی، عدم پرداخت عوارض کسب و ‌پیشه و موارد این چنینی از سوی سازمان های دولتی باعث شده تا شهرداری تهران نتواند حقوق خود را از آنان دریافت کند. همچنین میزان بدهی دولت به شهرداری 800 میلیارد تومانی است ، بدیهی است با روی کارآمدن دولت جدید انتظاراتی به فراخور شخصیت ومنش دولت آینده وجوددارد که امید است به منظور توسعه پایدار شهر تهران و تسریع در دستیابی به این رشد و توسعه برای احقاق حقوق شهروندان تهرانی تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.

دولت بعد زیر بار بدهی های دولت به شهرداری نمی رود

اما مهرداد لاهوتی نایب رئیس فراکسیون شهری مجلس چندان به باز پرداخت بدهی های پایتخت از سوی دولت بعدی هم خوش بین نیست.



او با تاکید بر اینکه در حوزه حمل و نقل عمومی آنقدر تعهدات عمل نشده وجود دارد که به نظر نمی‌رسد حتی دولت بعدی هم زیر بار آن برود، می گوید: شهرداری‌ یک نهاد دولتی نیست که دولت برای آن تعیین تکلیف کند. دولت نسبت به توسعه زیرساخت‌های شهری و گسترش حمل و نقل عمومی تعهداتی دارد که متاسفانه دولت در 8 سال گذشته به هیچیک از تعهدات خود عمل نکرده و تاوان این بی ‌توجهی را مردم پرداخت کرده‌اند.

وی با ذکر این نکته که بر اساس قانون، دولت باید 6 هزار میلیارد تومان برای حمل و نقل عمومی درون شهری و 4 هزار میلیارد تومان نیز برای حمل و نقل عمومی برون شهری بپردازد، می گوید: این در حالی است که متاسفانه دولت تا به حال حداکثر یک هزار میلیارد تومان از این هزینه را تامین کرده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس همچنین تاکید می کند: به عبارتی دولت از ده هزار میلیارد تومانی که برای حمل و نقل عمومی می‌بایست می‌پرداخت، حداکثر ده درصد آن را پرداخت کرده است.

مسعود رنجبریان مدیر کل برنامه‌ریزی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم در این رابطه می گوید: دولت می‌بایست در راستای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت به زیر عمر فرسودگی هر سال یک هزار دستگاه اتوبوس به شهرداری تهران تحویل می‌داد که در سه سال اخیر و تابستان سال جاری این رقم به جای سه هزار و 250 دستگاه، تنها 754 دستگاه اتوبوس بوده است.

بدهی 277 میلیارد تومانی به نوسازی بافت فرسوده

اما بدهی های دولت به شهرداری تهران تنها به حوزه حمل و نقل محدود نمی شود. نوسازی بافت فرسوده در پایتخت موضوع دیگری است که به اعتقاد مسئولان شهری از سوی دولت مورد بی مهری قرار گرفته است .

عليرضا جعفري مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران در این رابطه توضيح میدهد؛ در ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن،‌ دولت مکلف شده تا معادل صددرصد تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری‌ها برای اجرای نوسازی بافت‌های فرسوده را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت کندکه متاسفانه این مبالغ در بودجه سال‌های اخیر دیده نشده است.

اوبا اشاره به اهمیت موضوع نوسازی و اجرای طرح‌های گوناگون در این زمینه می گويد:برای اینکه موضوع نوسازی بافت‌های فرسوده به موضوعی حساس تبدیل شود، بايد در ادامه مسیر با استفاده از سیاست‌های حمایتی و نظارتی، مشارکت مردم در نوسازی جلب شود.

جعفری بابیان اینکه دولت موظف است تا تسهیلات لازم رادر حوزه بافت های فرسوده ارائه کند، می گوید: شهرداری تهران با حذف عوارض227 میلیارد تومان ازدولت بدهکار است چراکه این هزینه را باید صرف ارائه خدمات برای شهروندان کند و هنوز این میزان پرداخت نشده است .

مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران اعتقاد دارد که نوسازی بافت‌‌های فرسوده را در 4 وجه به صورت همزمان پیش‌ببریم. او در اين باره تاكيد می كند: تعبیر بنده این است که بافت فرسوده مانند یک صندلی است که با داشتن 4 پایه، پایدار خواهد بود در غیر این صورت نمی‌توان به آن تکیه کرد.

آن طور که مشخص است حساب و کتاب های مسئولان دولتی چندان به حساب و کتاب های مسئولان شهری هماهنگ نیست. آمارهای دولتی همیشه رشد کمک و حمایت را به مردم تهران نشان می دهد و از سویی شهرداری معتقد است دولت به میزانی که تعهد قانونی دارد از پایتخت نشینان حمایت نمی کند. آنها منتظرند تا دولت و شهردار بعدی با تعامل بیشتری شهری را اداره کنند.