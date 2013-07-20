همایش جهانی فلسفه با حضور هابرماس و امبرتو اکو

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از 2000 اندیشمند و متفکر مطرح بین المللی در این همایش جهانی شرکت خواهند کرد.

این همایش بین المللی از روز یک شنبه 13 لغایت شنبه 19 مردادماه در کشور یونان جایی که خاستگاه فلسفه غرب است برگزار می شود.

عنوان و محور این همایش "فلسفه به عنوان پرس و جو و راهی برای زندگی" است. این برای اولین بار است که یک همایش فلسفی با چنین اهمیت و جایگاهی در یونان که مهد فلسفه غرب است برگزار می شود.

برگزاری این همایش همزمان شده با 2400 سالگی تأسیس آکادمی افلاطون که او در آنجا به تدریس فلسفه می پرداخت.

این همایش در مدرسه فلسفه دانشگاه آتن برگزار می شود.