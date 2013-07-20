  1. دين، حوزه، انديشه
۲۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۱۹

همزمان با 2400 سالگی آکادمی افلاطون/

همایش جهانی فلسفه با حضور هابرماس و امبرتو اکو

همایش جهانی فلسفه با حضور هابرماس و امبرتو اکو

ماه آینده میلادی در بیست و سومین همایش جهانی فلسفه در کشور یونان فیلسوفان و اندیشمندان برجسته بین المللی گرد هم می آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از 2000 اندیشمند و متفکر مطرح بین المللی در این همایش جهانی شرکت خواهند کرد.

این همایش بین المللی از روز یک شنبه 13 لغایت شنبه 19 مردادماه در کشور یونان جایی که خاستگاه فلسفه غرب است برگزار می شود.

عنوان و محور این همایش "فلسفه به عنوان پرس و جو و راهی برای زندگی" است. این برای اولین بار است که یک همایش فلسفی با چنین اهمیت و جایگاهی در یونان که مهد فلسفه غرب است برگزار می شود.

برگزاری این همایش همزمان شده با 2400 سالگی تأسیس آکادمی افلاطون که او در آنجا به تدریس فلسفه می پرداخت.

این همایش در مدرسه فلسفه دانشگاه آتن برگزار می شود.

 

 

کد مطلب 2100501

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها