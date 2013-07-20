نشست مجلس و دولت جدید برای انتخاب مهمانان داخلی و خارجی تحلیف/ تعیین کمیته سه نفره مجلس

سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: جلسات مشترکی میان برخی اعضای هیئت رئیسه مجلس با نمایندگان رئیس جمهور منتخب و استانداری تهران برای تصمیم گیری در خصوص مهمانان داخلی و خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور برگزار شده است.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جلسات مشترک در حال برگزاری است تا نظر دولت جدید برای مهمانان خارجی کسب شود و همچنین شخصیت های داخلی که باید در این مراسم شرکت کنند تعیین شوند.

محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: سید شریف حسینی نماینده اهواز محمد آشوری نماینده بندر عباس و عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه اعضای ناظر مجلس هستند که از سوی هیئت رئیسه مسئول پیگیری مسائل مربوط به مراسم تحلیف و رایزنی با دولت جدید در این خصوص هستند.

به گزارش خبرنگار مهر ، مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب کشورمان 12مرداد با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف برگزار خواهد شد .

بر اساس این گزارش مقامات کشورهای مختلف شامل کشورهای همسایه از جمله عراق ، کویت ، امارات ، پاکستان و ... برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور دعوت شده اند که برنامه ریزی برای حضور نمایندگان ارشد این کشورها در دست انجام است.

همچنین بر اساس اطلاع خبرنگار مهر برخلاف شایعات منتشر شده هیچ برنامه ای برای حضور جک استرا، وزیر پیشین امور خارجه انگلیس در مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب وجود ندارد.