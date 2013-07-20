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۲۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۲

ادیبی در گفتگو با مهر:

مصرف خود سرانه قرص هاي مسكن عامل اصلي زخم معده است

مصرف خود سرانه قرص هاي مسكن عامل اصلي زخم معده است

اصفهان - خبرگزاري مهر: يك فوق تخصص گوارش گفت: مصرف قرص هاي مسكن بدون تجويز پزشك بخصوص در افراد مسن و درافراد با سابقه زخم معده باعث افزايش ابتلا به زخم معده مي شود.

پيمان اديبي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه پروفن، ناپروكسن و مفناميك اسيد از مهم‌ترين مسكن‌ها در ابتلا به زخم معده به شمار مي‌روند، اظهار داشت: مصرف مداوم قرص‌هاي مسكن و مصرف چند مسكن با هم باعث خون ريزي معده، بستري شدن فرد و كم خوني شديد به خصوص در افراد مسن مي‌شود.

اديبي شايع‌ترين عامل زخم معده را عفونت‌هاي ميكروبي دانست و اضافه كرد: زخم معده در اثر ورود يك ميكروب به معده فرد و رشد آن ايجاد مي شود كه در برخي افراد باعث ايجاد زخم و التهاب در معده مي‌شود.

وي از بين بردن عفونت ايجاد شده در معده و قطع مصرف مسكن را از مهم ترين راه هاي كنترل و درمان زخم معده دانست.

ادیبی افزود: زخم معده در افراد مسن نسبت به افراد جوان از شيوع بيشتري برخوردار است.

این فوق تخصص گوارش بيان داشت: كاهش مصرف مواد غذايي چرب، پر ادويه و چاي باعث كاهش علائم زخم معده در فرد مي‌شود.

وي اظهار داشت: رژيم غذايي، نوع مصرف مواد غذايي و تركيب مواد غذايي هيچ تاثيري در بهبود، شدت و يا علائم زخم معده ندارد.

کد مطلب 2100574

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