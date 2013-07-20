حمل و نقل دام تنها با مجوز دامپزشکی امکان پذیر است/تردد غیر مجاز دامها عاملی برای اشاعه بیماری ها

ابراهیم توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت کنترل ورود و خروج دام زنده و فرآورده های خام دامی اظهار داشت: نظارت بر کنترل ورود وخروج دام زنده و فرآورده های خام دامی یکی از وظایف مهم سازمان دامپزشکی کشور است.

وی ادامه داد: حمل ونقل دام و فرآورده های خام دامی تنها با مجوز دامپزشکی امکان پذیر است.

مدیر کل دامپزشکی جنوب کرمان با بیان اینکه تعداد زیادی از بیماری های واگیر دامی از طریق تردد های غیر مجاز می تواند در جمعیت دامی منطقه بروز کند، تصریح کرد: ورود بیماری های واگیر دار دامی از طریق ورود و خروج غیر قانونی دامی موجب وارد شدن صدمات جبران ناپذیری به صنعت دامپروری منطقه می شود.

توکلی تصریح کرد: تردد غیر مجاز دامهایی با سوابق بهداشتی نامشخص می تواند موجب اشاعه بیماری های مشترک میان انسان ودام مانند تب خونریزی دهنده کریمه کنگو وحتی سبب بروز مرگ ومیر در جمعیت انسانی شود.

وی با اشاره به صدور مجوز برای حمل و نقل توسط دامپزشکی جنوب کرمان از ابتدای سال تاکنون تصریح کرد: 50 گواهی حمل دام سبک و سنگین، 85 گواهی حمل گوشت منجمد، 34 گواهی حمل کندو زنبور عسل وغیره از ابتدای سال تاکنون در اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان صادر شده است.

مدیر کل دامپزشکی جنوب کرمان گفت: در بعضی از زمان های سال به علت فاز های واکسیناسیون و همچنین انجام عملیات های بهداشتی حمل و نقل دام ممنوع می شود.

وی با بیان شرایط صدور گواهی حمل دام عنوان داشت: دامداران دامی را که می خواهند حمل کنند حتما باید دارای پلاک بارکددار وماشین حمل دام دارای کد رهگیری مورد تائید دامپزشکی باشد.

