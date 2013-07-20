کریم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز لیگ های فوتبال باشگاه های استان قم در سال 1392 خبر داد و در ادامه تصریح کرد: برگزاری منظم مسابقات لیگ در سطح استان یکی از مهمترین اولویت های هیئت فوتبال در بین شاخص هایی است که برای رشد و توسعه فوتبال قم پیش بینی کرده ایم.

وی ادامه داد: خوشبختانه باشگاه های متعددی با برخورداری از مدیران و مربیان دلسوز و با دانش در سطح استان قم در رشته فوتبال فعالیت می کنند که سازماندهی و ساماندهی آنها و همچنین حضور منظم و با برنامه در مسابقات لیگ استانی می تواند زمینه تحول سریع در فوتبال قم را ایجاد کند.

رئیس هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: برگزاری مسابقات لیگ در سطح استان این امکان را به وجود می آورد که استعدادهای نهفته فوتبال قم توسط مربیان و کارشناسان شناسایی شده و در آینده روی آنها به عنوان سرمایه های فوتبال قم حساب ویژه باز کرد.

وی یاد آور شد: سال گذشته مسابقات لیگ استانی در رده سنی بزرگسالان در قالب دسته های برتر و اول و در رده های سنی پایه نوجوانان، جوانان و امید برگزار شد، ضمن اینکه در فوتسال نیز شاهد برگزاری لیگ در رده های سنی مختلف بودیم.

بهرامی با اشاره به برنامه ریزی برای شروع فصل جدید مسابقات فوتبال باشگاه های استان قم به برگزاری آیین قرعه کشي ليگ فوتبال رده سنی نوجوانان قم اشاره کرد و افزود: جلسه قرعه کشي تيم هاي شرکت کننده در ليگ نوجوانان فوتبال استان قم با حضور سرپرستان تيم هاي حاضر در اين ليگ در ساختمان هیئت فوتبال استان قم برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: در اين جلسه مقرر شد که ليگ قهرمانی فوتبال باشگاه های استان قم در رده سني نوجوانان از هجدهم مرداد ماه آغاز شده و طبق توافق صورت گرفته، اين دوره از مسابقات به صورت تک دوره به انجام برسد.

رئیس هیئت فوتبال استان قم ابراز کرد: همچنین در اين جلسه تمامی مدیران و سرپرستان تيم هاي شرکت کننده موظف شدند تا قبل از شروع مسابقات حداکثر تا روز پنجم مرداد ماه نسبت به دریافت کارت هاي عضويت فدراسيون فوتبال اقدام کنند.

وی در پایان اظهار داشت: در فصل جدید مسابقات لیگ فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه های استان قم 11 تيم برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر به رقابت مي پردازند و در پايان تيم قهرمان به عنوان نماينده فوتبال استان قم در مسابقات قهرماني نوجوانان کشور معرفی خواهد شد.

