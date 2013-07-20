"ماسیمو موراتی" خبر فروش اینتر را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در تمام طول تابستان صحبت‌هایی مطرح بوده مبنی بر اینکه سهام باشگاه به "اریک توهیر" فروخته شود اما "ماسییمو موراتی" اکراه دارد که بخش اعظمی از سهام اینتر را به این سرمایه‌دار اندونزیایی واگذار کند تا آنجا که اختیار باشگاه را از کف بدهد.

"گاتزتا دلواسپرت" گزارش داده که موراتی 75 درصد از سهام باشگاه را به شرکت اندونزیایی فروخته و 300 میلیون یورو دریافت کرده است.

موراتی 68 ساله از سال 1995 مالکیت باشگاه اینتر را بر عهده دارد و از سال 2006 تا 2010 پنج عنوان قهرمانی متوالی سری آ را به دست آورده است.