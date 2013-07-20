  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۹

حجت الاسلام قربانپور:

حمله به حرم زینب(س) نشانه کینه توزی دشمنان اسلام است/دشمن به دنبال ایجاد تفرقه مذهبی است

حمله به حرم زینب(س) نشانه کینه توزی دشمنان اسلام است/دشمن به دنبال ایجاد تفرقه مذهبی است

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدير كل تبليغات اسلامي سيستان و بلوچستان ضمن محكوميت اقدام تروريستي حمله به بارگاه مطهر حضرت زينب کبري (س) این اقدام را ناشی از کینه توزی دشمنان اسلام و استکبار بر علیه مسلمانان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفر قربانپور ظهرشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اصابت خمپاره تروريست‌ها به صحن حرم حضرت زينب(س) وشهادت «انس روماني» مدير اداري حرم نشانه پايان كار و ناكامي تروريست ها و سلفي های مورد حمايت آمريكا و اسرائيل در سوريه است.

وی با بیان اینکه اين پيشامد مصيبت بار از سر كينه توزي دشمنان اسلام و انسان سرچشمه گرفته است ادامه داد: مسلمانان صحن حرم حضرت زينب(س) را بهتر از گذشته تجديد بنا مي كنند اما سياهي اين عمل ددمنشانه براي دست هاي كثيف استكبار غرب و سردمداران آمريكایی وصهيونيست ها باقي مي ماند.

وی با اشاره به اینکه دشمن در سده هاي اخير براي توسعه بنيادگرايي افراطي نظير طالبانيسم و ايجاد تفرقه مذهبي در كشورهاي مختلف اسلامي تلاش زیادی داشته است افزود:علماي ديني، احزاب و گروه هاي سياسي اسلامي در شرايط كنوني مسئولیت بسيار حساس و خطیری نسبت به گذشته است و باید با هوشیاری از بروز هر گونه برخوردهاي فرقه اي جلوگيري کنند تا دشمن به اهداف شوم خود نرسد.

وی با بیان اینکه حمله دشمن به حرم حضرت زینب (س) باری ديگر دل هاي مسلمانان را غرق در ماتم و اندوه کرد تاکید کرد: مجامع بين‌المللي به خصوص کشور های اسلامی باید در راستای صيانت از مقدسات اسلامي در برابر این گونه شرارت ها و جنایت ها در مقابل تروریست ها بایستند.

کد مطلب 2100594

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه