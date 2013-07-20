حمله به حرم زینب(س) نشانه کینه توزی دشمنان اسلام است/دشمن به دنبال ایجاد تفرقه مذهبی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفر قربانپور ظهرشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اصابت خمپاره تروريست‌ها به صحن حرم حضرت زينب(س) وشهادت «انس روماني» مدير اداري حرم نشانه پايان كار و ناكامي تروريست ها و سلفي های مورد حمايت آمريكا و اسرائيل در سوريه است.

وی با بیان اینکه اين پيشامد مصيبت بار از سر كينه توزي دشمنان اسلام و انسان سرچشمه گرفته است ادامه داد: مسلمانان صحن حرم حضرت زينب(س) را بهتر از گذشته تجديد بنا مي كنند اما سياهي اين عمل ددمنشانه براي دست هاي كثيف استكبار غرب و سردمداران آمريكایی وصهيونيست ها باقي مي ماند.

وی با اشاره به اینکه دشمن در سده هاي اخير براي توسعه بنيادگرايي افراطي نظير طالبانيسم و ايجاد تفرقه مذهبي در كشورهاي مختلف اسلامي تلاش زیادی داشته است افزود:علماي ديني، احزاب و گروه هاي سياسي اسلامي در شرايط كنوني مسئولیت بسيار حساس و خطیری نسبت به گذشته است و باید با هوشیاری از بروز هر گونه برخوردهاي فرقه اي جلوگيري کنند تا دشمن به اهداف شوم خود نرسد.

وی با بیان اینکه حمله دشمن به حرم حضرت زینب (س) باری ديگر دل هاي مسلمانان را غرق در ماتم و اندوه کرد تاکید کرد: مجامع بين‌المللي به خصوص کشور های اسلامی باید در راستای صيانت از مقدسات اسلامي در برابر این گونه شرارت ها و جنایت ها در مقابل تروریست ها بایستند.