4 هزار و 650 میلیارد ریال در شهرک صنعتی چناران سرمایه گذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوي از سرمایه گذاری 4 هزار و 650 میلیارد ریالی سرمایه گذاران و صاحبان صنایع در شهرک صنعتی چناران خبر داد .

علي سليماني گفت: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ، ارتباط و پیوند بین بخش خصوصی و دولت ، یک روند همآهنگ و همسو بوده و در سال جدید که از سوی مقام معظم رهبری مزین به سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی شده است ، باید با تلاش و همت صنعتگران در جهت عینیت بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری همگام باشیم .

وی اظهار داشت: تاکنون 142 واحد تولیدی در شهرک صنعتی چناران مبلغ يك هزار و 690 میلیارد ریال سرمایه گذاری داشته که برای 3 هزار و 749 نفر، بصورت مستقیم شغل ایجاد شده است .

گشايش نمايشگاه عرضه ارزاق عمومي مشهد

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: سومين نمايشگاه عرضه ارزاق عمومي در مشهد، ويژه طرح ضيافت، از 28 تير ماه گشايش يافت.

ناصر فخرموحدي اظهار داشت: اين نمايشگاه با همكاري مجامع امور صنفي و اتحاديه هاي ذيربط، در منطقه نخريسي گشايش يافته است.

وي با اشاره به استقبال مناسب شهروندان از دو نمايشگاه برگزار شده طرح ضيافت در مشهد مقدس، افزود: در اين نمايشگاه نيز اقلام اساسي طرح تنظيم بازار از جمله برنج، عدس، نخود، گوشت قرمز منجمد، گوشت مرغ، قند و شکر ، خرما، شيريني جات و فرآورده هاي لبني با 15 درصد تخفيف نسبت به بازار ، عرضه مي شود.

لازم به ذكر است اين نمايشگاه از 28 تير تا 2 مرداد از ساعت 17 تا 23 پذيراي عموم است.

اعلام مهلت اتحادیه صنف آژانس و اتومبیل کرایه جهت رفع تخلفات آژانس ها

در نشست مشترک رئیس پلیس راهوراستان و اتحادیه صنف آژانس و اتومبیل های کرایه بر ضرورت رفع هر چه سریع تر تخلفات آژانس ها در مدت یک ماه تأکید شد.

محمودیان افزود: ضوابط نه گانه فعالیت در آژانس ها عبارتند از داشتن گواهینامه پایه 2 و یا گواهینامه پایه 2 قدیم، شطرنجی سیاه وسفید با عرض 20 سانتی متر درب موتور و درب صندوق عقب، بغل نویسی مشخصات آژانس روی دو درب جلو، نصب تابلوی سقفی و قید کلمه آژانس، داشتن معاینه فنی، داشتن 23 سال سن، سن خودرو از تاریخ ساخت 5 سال بیشتر نباشد

وی دفترچه کار یا فعالیت آژانس و داشتن کد آژانس و کد خودرو رعایت کلیه قوانین راهنمایی و رانندگی به ویژه تخلفات حادثه ساز از دیگر تخلفات است.

مجید محمودیان اظهار داشت: اداره نظارت براماکن عمومی نیز براساس ماده 203 آئین نامه راهور با خودروهای متخلف برابر کد 2081 جدول اخذ جرائم " حمل مسافر با وسیله شخصی غیرمجاز" برخورد قانونی خواهد کرد.