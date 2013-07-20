380 مدرسه بوشهر در قالب اردوهای جهادی مرمت و بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر دولاح صبح شنبه در حاشیه بازدید از روند اجرای طرح هجرت 3 در مناطق زلزله‌زده شهرستان دشتی اظهار داشت: حادثه زلزله 20فروردیندر شنبه و صبر، حوصله و تحمل مردم نشان از ایمان، ولایت پذیری، شناخت و بصیرت مردم به تعظیم در مقابل حوادث غیر مترقبه مصلحت الهی بود.

وی اضافه کرد: حضور سپاه و بسیج همانطور که در عرصه‌های نظام نقش موثر و مفیدی داشته در این حادثه هم برخود تکلیف می‌دانست تا آنجایی که مقدور است در کنار مردم حضور داشته باشند.

مسئول بسیج سازندگی سپاه امام صادق(ع)استان بوشهر افزود: سپاه امام رضا(ع) ناحیه دشتی و بسیج سازندگی شهرستان برای خدمات‌رسانی در بخش شنبه و طسوج توسط اردوهای جهادی 15روزه دانشجویی، اردوهای هفت روزه حوزه‌های محلات و اردوهای حلقه یک روزه صالحین آماده است.

وی با بیان این که برای بازسازی منطقه زلزله‌زده از متخصصان فنی استفاده می‌شود، افزود: سازمان دانش‌آموزی و حوزه مقاومت بیش از 380 مدرسه در استان بوشهر به همت دانش آموزان مرمت، بازسازی و زیباسازی می‌کنند.

دولاح در ادامه با اشاره به میزان مشارکت در این اردوها، افزود: امسال بیش از 19هزار و288نفر روز دانش آموز، دانشجو و بسیجیان محلات در اردوهای هجرت3 و اردوهای جهادی حضور می‌یابند.

مسئول بسیج سازندگی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر در پایان علی زارعی را به عنوان مسئول بسیج سازندگی دشتی معرفی کرد.