380 مدرسه بوشهر در قالب اردوهای جهادی مرمت و بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر دولاح صبح شنبه در حاشیه بازدید از روند اجرای طرح هجرت 3 در مناطق زلزلهزده شهرستان دشتی اظهار داشت: حادثه زلزله 20فروردیندر شنبه و صبر، حوصله و تحمل مردم نشان از ایمان، ولایت پذیری، شناخت و بصیرت مردم به تعظیم در مقابل حوادث غیر مترقبه مصلحت الهی بود.
وی اضافه کرد: حضور سپاه و بسیج همانطور که در عرصههای نظام نقش موثر و مفیدی داشته در این حادثه هم برخود تکلیف میدانست تا آنجایی که مقدور است در کنار مردم حضور داشته باشند.
مسئول بسیج سازندگی سپاه امام صادق(ع)استان بوشهر افزود: سپاه امام رضا(ع) ناحیه دشتی و بسیج سازندگی شهرستان برای خدماترسانی در بخش شنبه و طسوج توسط اردوهای جهادی 15روزه دانشجویی، اردوهای هفت روزه حوزههای محلات و اردوهای حلقه یک روزه صالحین آماده است.
وی با بیان این که برای بازسازی منطقه زلزلهزده از متخصصان فنی استفاده میشود، افزود: سازمان دانشآموزی و حوزه مقاومت بیش از 380 مدرسه در استان بوشهر به همت دانش آموزان مرمت، بازسازی و زیباسازی میکنند.
دولاح در ادامه با اشاره به میزان مشارکت در این اردوها، افزود: امسال بیش از 19هزار و288نفر روز دانش آموز، دانشجو و بسیجیان محلات در اردوهای هجرت3 و اردوهای جهادی حضور مییابند.
مسئول بسیج سازندگی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر در پایان علی زارعی را به عنوان مسئول بسیج سازندگی دشتی معرفی کرد.
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