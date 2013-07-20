سئوال مطهری از وزیر کشور در مورد عدم اجرای قانون عفاف و حجاب

سید علی طاهری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: وزارت کشور مسئول اجرای قانون عفاف و حجاب است با توجه به وضعیت فرهنگی موجود مطهری با سئوال از وزیر کشور در واقع خواستار ارائه گزارشی از عملکرد این وزرات خانه در اجرای قانون عفاف و حجاب شده است.

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این سئوال هفته جاری با حضور نجار در کمیسیون فرهنگی بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر پیش از این نیز علی مطهری در نطق خود از عملکرد دولت در زمینه عفاف و حجاب انتقاد کرده بود .وی معتقد بود: احمدی نژاد و مشایی مسئله حجاب را قبول ندارند و مخالف نظریه اسلام در مورد حجاب هستند.

وی در اخطار به وزیر کشور گفت: تعلل وزیر کشور و کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در مسئله حجاب و عفاف قابل گذشت نیست و به وزیر کشور اخطار می کنیم که اگرتعلل کند و این بهانه را بیاورد که احمدی نژاد و مشایی نمی گذارند در مجلس نهم وی را استیضاح خواهیم کرد.

بر اساس این گزارش قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب که در 13 دی 1384 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است.