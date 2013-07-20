مهدی سواری، نوازنده عود گروه نینوا شادگان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جشنواره موسیقی مقاومت از 23 مرداد آغاز می‌شود و 26 مرداد نیز به اختتامیه این جشنواره اختصاص دارد که گروه موسیقی نینوا در این جشنواره شرکت می‌کند.

سواری افزود: هدف ما از برگزاری این جشنواره ترویج فرهنگ مقاومت است که در امتداد بیداری اسلامی در کشورهای همجوار نیز اتفاق افتاده و این وظیفه ما را را سنگین‌تر کرده است.

این عضو گروه نینوا با اشاره به اینکه این جشنواره در سه بخش برگزار می شود، گفت: فراخوان دارای بخش‌های گروه‌ نوازی و آهنگسازی است و بخش ترانه سرایی امسال به عنوان بخش ویژه در نظر گرفته شده است.

به گفته سواری، گروه موسیقی نینوا در بخش گروه نوازی آثاری را ارائه کرده است.



وی ادامه داد: بخش گروه نوازی شامل موسیقی کلاسیک ایرانی‌، کلاسیک غیرایرانی همچون عربی، آواز جمعی‌ و موسیقی مردمی می شود. همچنین بخش آهنگسازی‌، بخشهای کلاسیک ایرانی ، کلاسیک غیر ایرانی و آواز جمعی را در بر می گیرد.

سواری یادآور شد: سعید منابی، محمد فدعمی، عادل سلمانی طرفی به ترتیب خواننده، نوازنده ویلن و نوازننده قانون هستند. همچنین احمد منبوهی و ستار طرفی، نوازندگان تمپو و علی ابوحسین نوازنده دف (رق) و کاصور از دیگر اعضای گروه نینوا شادگان هستند. سرپرست گروه نیز عمار محمد زاده است.



به گفته وی، اعضای گروه نینوا در این جشنواره به سرپرستی حسن عبودی مزرعه و مهدی سواری در پنجمین جشنواره موسیقی مقاومت شرکت می‌کنند.

پنجمین جشنواره موسیقی مقاومت 23 مرداد در باغ موزه حوزه هنری اریکه ایرانیان برج میلاد و تالار وحدت با شرکت گروه های مختلف موسیقی کشور برگزار می‌شود که گروه نینوا یکی از نمایندگان خوزستان به شمار می رود. گروه نینوا پیش از این نیز پارسال در جشنواره مقاومت که در کرمانشگاه برگزار شد مقام سوم را کسب کرد.

