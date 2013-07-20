به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک سلر، انتشارات بلن ولت آلمان و انتشارات گراسه فرانسه کتاب جدید جی. کی. رولینگ خالق «هری پاتر» را منتشر میکنند.
تازه ترین اثر رولینگ نویسنده مشهور بریتانیایی که با نام مستعار منتشر شده بود، در آلمان از سوی انتشارات آلمانی بلن ولت از شاخههای انتشارات رندوم هاوس در فوریه 2014 (بهمن 92) منتشر میشود. با این حال این ناشر امتیاز این کتاب را پیش از اینکه اعلام شود رولینگ آن را با نام مستعار نوشته، خریداری کرده بود.
«خلاء ناگهانی» اولین رمان رولینگ که برای بزرگسالان منتشر شده، از سوی اولشتاین و کارلزن، قبلاً به آلمانی ترجمه و منتشر شده است.
انتشارات گراسه فرانسه هم این کتاب را ژانویه 2014 (دی ماه 92) در فرانسه منتشر میکند. همین ناشر انتشار «خلاء ناگهانی» را که نیز در فرانسه منتشر میکند. طبق برنامهریزیهای قبلی این کتاب در آغاز ماه اکتبر (اوایل مهر) در فرانسه به بازار میآید.
«آوای فاخته» رمانی جنایی است که با نام مستعار رابرت گالبرایت آوریل امسال منتشر شد. هفته پیش فاش شد رولینگ نویسنده واقعی این کتاب است.
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