برنامه فرهنگی در زنجان برگزار شد

ایرج رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: غنی سازی اوقات فراغت یکی از مواردی است که باید برنامه ریزی دقیقی روی آن صورت پذیرد که در این راستا دبیرخانه آن در استان زنجان با جدیت تمام کار خود را آغاز کرده است و کلیه پایگاههای اوقات فراغت استان در سامانه مربوطه ثبت می شود.

وی اظهار داشت: جشنواره اوقات فراغت برای معرفی و تجلیل از دستگاههای برتر برگزار گردد که این انتخاب بر اساس شاخص هایی همچون پرمخاطب ترین برنامه، فعال ترین پایگاه، کارشناس فعال در سامانه، مربی برتر، پرمخاطب ترین دستگاه، نوآوری و فعالیت ابتکاری، بالاترین رضایتمندی دستگاه از دید مخاطبین و فعالترین سازمان های مردم نهاد در حوزه اوقات فراغت است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان، به ارائه گزارش عملکردی از سه ماهه نخست سال 1392 پرداخت و گفت: در این سه ماهه یک جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان به صورت استانی به ریاست استاندار برگزار شده است و این جلسه دومین جلسه می باشد و در سطح شهرستانها نیز 4 جلسه ستاد ساماندهی به ریاست فرمانداران و6 جلسه کمیته تخصصی به صورت استانی و شهرستانی دایر شده است.

رحمانی با اشاره به اینکه یکی از اولویت های ما استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد است گفت: در این راستا 12 اعتبار نامه سمن ها تمدید شده است و 11 تفاهم نامه به منظور همکاری در اجرای برنامه مختلف این اداره کل منعقد گردیده است.

وی ، به عملکرد سه ماهه این اداره کل در حوزه ورزش اشاره کرد وافزود: 20 هزار و 431 ورزشکار سازمان یافته داشته ایم که 15259 نفر آنان آقایان و5172 نفرآنان بانوان هستند و همچنین 301 مدال رنگارنگ توسط ورزشکاران غیرتمند این استان کسب شده است که 289 مدال آن کشوری ، 6 مدال آسیایی و 6 مدال بین المللی است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان تصریح کرد: تعداد دعوت شدگان به اردوهای تیم ملی از استان زنجان 85 نفر است و همچنین این استان 31 مورد میزبانی مسابقات کشوری و متمركز باشگاهي و 64 مورد اعزام تیمهای ورزشی به مسابقات مختلف کشوری را در عملکرد سه ماهه خود دارد.