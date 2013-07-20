دستگیری 500 معتاد در عملیات صبحگاهی پلیس پایتخت/ ورود ماموران به خانه های بافت فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا روز شنبه در حاشیه طرح جمع آوری معتادان ولگرد اظهار داشت: در ادامه طرح امنیت محله محور که از دو سال قبل با برخورد با خرده فروشان و معتادان آغاز شده بود، امروز نیز مرحله سوم این طرح به اجرا درآمد.

وی ادامه داد: برخورد با معتادان ولگرد خطرناک و موادفروشان اولویت اول شهروندان تهرانی است که پلیس نیز در همین راستا امروز طرح ویژه ای را در جنوب، مرکز و چند محله غرب تهران اجرا کرد.

رئیس پلیس تهران با بیان اینکه اجرای طرح جمع آوری معتادان نیاز به پشتیبانی سایر دستگاهها از جمله شورای شهر، شهرداری و روسای شهرداری مناطق دارد، تاکید کرد: قصد نقد و تشویق نداریم اما امسال همکاری دستگاهها با پلیس پررنگ تر شده است و از برخی دستگاهها نیز می خواهیم تعاملشان را بیشتر کنند.

وی از دستگیری 500 معتاد در طرح امروز خبر داد و افزود: با هماهنگی مقام قضایی خرده فروشان مواد مخدر و معتادان دستگیر شده به مراکز بازپروری منتقل می شوند.

ساجدی نیا در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص برخورد با روزه خواری در ایام ماه مبارک رمضان گفت: از روز اول موارد لازم از طریق رسانه ها اعلام شده است و نیروهای انتظامی و راهور پلیس تهران تذکرات لازم را به شهروندان می دهند اما اگر فردی اصرار به روزه خواری کند به مراجع قضایی معرفی می شود البته در دهه اول ماه مبارک رمضان مردم همکاری خوبی با پلیس داشتند. در این ماه همیشه جرایم رو به کاهش است و خوشبختانه امسال جرایم جنایی کاهش چشمگیری داشته است و سرقت نیز در این مدت کاهش نشان می دهد.

وی افزود: در ایام ماه مبارک رمضان ماموران پلیس برای تامین امنیت پایتخت تا 3 بامداد در نمایشگاهها، پارکها ، محفل های فرهنگی ماه مبارک رمضان حضور دارند تا شهروندان با خیال راحت در این اماکن حاضر شوند.

به گفته رئیس پلیس تهران در 6 ماهه گذشته میزان شکایت از وجود خرده فروشان مواد مخدر به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است و شماره تلفن 110 پل ارتباطی پلیس با شهروندان است که می توانند در صورت وجود خرده فروش موضوع را از طریق این تلفن اطلاع دهند امیدواریم قوه قضائیه هم برخورد خوبی را با خرده فروشان انجام دهد اما کارنامه پلیس در چند سال اخیر در این مورد قابل قبول است اما باز هم می گویم که ما بدهکار مردم هستیم و در این حوزه هم بار دیگر باید اقدامات خوبی را انجام دهیم، ضمن اینکه برخورد با باندهای فروش مواد مخدر در سال گذشته افزایش دو برابری را نشان می دهد.

ساجدی نیا با بیان اینکه اکنون طرح های جمع آوری معتادان به منظور تثبیت وضعیت محلات است، تصریح کرد: پس از پاکسازی محلات از وجود معتادان کار تثبیت محلات را دنبال می کنیم تا از وجود معتادان پاکسازی شود.

رئیس پلیس تهران از صدور حکم قضایی برای ورود به خانه هایی که متروکه بوده و معتادان در آنها حضور دارند خبر داد و اظهار داشت که سه هفته قبل با شهردار، شورای شهر و رئیس سازمان نوسازی شهر تهران جلسه ای را برگزار کردیم و آنها قول دادند وضعیت بهبود یابد و امتیاز ویژه ای را به بافت های فرسوده بدهند. به مالکان این گونه خانه ها نیز اعلام شده است که برای تعیین تکلیف مراجعه کنند و در غیر این صورت با حکم قضایی ماموران وارد خانه می شوند.