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۲۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۳

جودو بین المللی مسکو؛

وحدانی و علی اکبری هم حذف شدند/ قاسمی نژاد و محجوب فردا روی تاتامی می روند

وحدانی و علی اکبری هم حذف شدند/ قاسمی نژاد و محجوب فردا روی تاتامی می روند

در ادامه رقابتهای روز نخست از مسابقات جایزه بزرگ روسیه دو نماینده کشورمان با شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات کنار رفتند. 

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور 300 جودوکار از 40 کشور در مسکو جریان دارد که در وزن 60- کیلوگرم بهزاد وحدانی پس از برتری مقابل "کارپسکی " از روسیه، دور دوم مقابل "ایگار موشکايف" نفر 14 رنکینگ جهانی و دارنده مدال برنز مسابقات قهرمانی 2011 جهان نتیجه را واگذار کرد و از دور مسابقات حذف شد. در همین وزن احسان بهرامیان در اولین دیدار خود برابر"مخرطيان" از ارمنستان نتیجه را واگذار و حذف شده بود. 
 
 اما الیاس علی اکبری نماینده وزن 73- کیلوگرم  کشورمان که دور نخست "آدامیک توماز" نفر 51 رنکینگ جهانی از لهستان را شکست داده بود ، دور دوم به مصاف "دنیس ارتسوف" از روسیه رفت و در حالی که دوران به اجرای فن وی امتیاز ندادند در نهایت بازنده تاتامی را ترک کرد و از دور مسابقات حذف شد. 
 
فردا یکشنبه در دومین و آخرین روز این مسابقا امیر قاسمی‌نژاد در وزن 81- کیلوگرم "اوچنکوف" از لیتوانی را در گام نخست پیش رو دارد و در صورت برتری باید با برنده روسیه و ایتالیا مبارزه کند. در این وزن 30 جودوکار وزن کشی کرده‌اند.
 
همچنین جواد محجوب در وزن 100- کیلوگرم دور نخست استراحت دارد و سپس با برنده مبارزه اوکراین و مولداوی مبارزه خواهد کرد. در این وزن نیز 24 ورزشکار شرکت دارند. این دوره از مسابقات تا فردا یکشنبه ادامه خواهد داشت. 
 
کد مطلب 2100661

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