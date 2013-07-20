وحدانی و علی اکبری هم حذف شدند/ قاسمی نژاد و محجوب فردا روی تاتامی می روند

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور 300 جودوکار از 40 کشور در مسکو جریان دارد که در وزن 60- کیلوگرم بهزاد وحدانی پس از برتری مقابل "کارپسکی " از روسیه، دور دوم مقابل "ایگار موشکايف" نفر 14 رنکینگ جهانی و دارنده مدال برنز مسابقات قهرمانی 2011 جهان نتیجه را واگذار کرد و از دور مسابقات حذف شد. در همین وزن احسان بهرامیان در اولین دیدار خود برابر"مخرطيان" از ارمنستان نتیجه را واگذار و حذف شده بود.

اما الیاس علی اکبری نماینده وزن 73- کیلوگرم کشورمان که دور نخست "آدامیک توماز" نفر 51 رنکینگ جهانی از لهستان را شکست داده بود ، دور دوم به مصاف "دنیس ارتسوف" از روسیه رفت و در حالی که دوران به اجرای فن وی امتیاز ندادند در نهایت بازنده تاتامی را ترک کرد و از دور مسابقات حذف شد.

فردا یکشنبه در دومین و آخرین روز این مسابقا امیر قاسمی‌نژاد در وزن 81- کیلوگرم "اوچنکوف" از لیتوانی را در گام نخست پیش رو دارد و در صورت برتری باید با برنده روسیه و ایتالیا مبارزه کند. در این وزن 30 جودوکار وزن کشی کرده‌اند.

همچنین جواد محجوب در وزن 100- کیلوگرم دور نخست استراحت دارد و سپس با برنده مبارزه اوکراین و مولداوی مبارزه خواهد کرد. در این وزن نیز 24 ورزشکار شرکت دارند. این دوره از مسابقات تا فردا یکشنبه ادامه خواهد داشت.