زنجان اولین استان در اجرای طرح خودگردانی امامزادگان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در جلسه موقوفات استان، روند اجرایی شدن مصوبات در استان در ستاد موقوفات را بسیار قابل قبول اعلام کردوافزود: با توجه به اینکه چار چوب کار مشخص است کارهای خوبی در زمینه موقوفات در استان انجام شده است.

وی، با اشاره به اینکه کارهایی که در زمینه موقوفات در استان انجام شده بسیار مطلوب است اظهار داشت: در هیچ کدام از استانها چنین جلساتی برگزار نشده است چرا که خروجی جلسات باعث اجرایی شدن طرحها می شود.

استاندار زنجان،گفت: اقداماتی که در چند سال گذشته در بحث موقوفات انجام شده ماندگار است و دیگر هم تکرار نمی شود.

رئوفی نژاد، به توسعه طرح امامزاده سید ابراهیم اشاره کردوافزود: برای توسعه این طرح باید برنامه ریزی لازم لحاظ شود و به در آمد زایی این طرح بسیار توجه شود.

وی در ادامه افزود: طرح امامزاده یعقوب که دارای 9 طرح بوده و قابل افتتاح است و کلیه زیر ساختها در آن لحاظ شده که این طرح هم یک طرح ماندگار در استان خواهد بود.

استاندار زنجان تصریح کرد: در اجرای طرح توسعه ای امامزادگان باید به امر درآمدزایی هم توجه شود چرا که در امر توسعه سرمایه گذاری استان بسیار موثر است.