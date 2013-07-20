راهکار ساده دانشمندان چینی برای تولید سلولهای بنیادین

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان چینی با انتشار مقاله ای در مجله ساینس شیوه تولید معجونی جدید از ترکیبات مولکولی کوچک را برای برنامه نویسی دوباره سلولهای بدنی و تبدیل شدن آنها به حالت پرتوان با توانایی تشکیل سایر انواع سلول در بدن را شرح داده اند.

پیش از این، برای ایجاد این شرایط پرتوان انجام دستکاریهای ژنتیکی ضروری بود که فرآیند پیچیده و دشوار جدید با التزامات بالینی محدودی را نیز به دنبال داشت.

دنگ هونگ کوی از دانشگاه پکینگ به عنوان یکی از محققان این پروژه گفت: استفاده از ترکیباتی به کوچکی مولکول یک روش کاملا جدید برای پرتوان کردن سلولهای بنیادین است.

این محققان در مقاله خود که در مجله ساینس منتشر شده آورده اند که مولکولهای کوچک دارای مزایای مختلفی هستند، آنها می توانند سلولهای قابل نفوذ، غیر ایمنی زا و مقرون به صرفه بوده و به سادگی ترکیب شده، حفظ و استاندارد سازی بشوند.

آنها اظهار داشتند که نتایج این تحقیقات فراهم کننده شرایطی برای مطلوب کردن استفاده از این سلولها در پزشکی ترمیمی است، تا دیگر محققان مجبور به دستکاری ژنتیکی و شرایط دشوار دیگر برای رسیدن به این نوع سلولها نباشند.

پزشکی ترمیمی‏ شاخه ‌ای از علم نوین پزشکی است که هدف آن ترمیم و احیا بافت یا اندام آسیب دیده یا از دست رفته است که باتوجه به نوع رویکرد و روش درمانی به انواع گوناگونی تقسیم می شود.