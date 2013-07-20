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۲۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۳

در پایگاه نورمگز/

بیش از هزار مقاله با موضوع ماه مبارک رمضان و بهار قرآن عرضه شد

بیش از هزار مقاله با موضوع ماه مبارک رمضان و بهار قرآن عرضه شد

قم - خبرگزاری مهر: مدیرپایگاه نور مگز از عرضه بیش از هزار مقاله با موضوع ماه مبارک رمضان و بهار قرآن در این پایگاه خبر داد.

حجت الاسلام محمد مهدی امینی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به مناسبت ماه مبارک رمضان پایگاه مجلات تخصصی نور(نور مگز) هزار و 110 عنوان مقاله با موضوع ماه رمضان و بهار قرآن را به صورت رایگان در دسترس علاقه مندان قرار داد.

وی گفت: این تعداد مقاله به زبان های عربی و فارسی با هدف تسهیل در امر پژوهش و تحقیق محققان حوزه و دانشگاه در فضای مجازی عرضه شده است.

مدیر پایگاه نور مگز بیان کرد: از جمله عناوین این مقالات می توان به خودسازی و رمضان، رمضان شهر الصفا و النقاء، نمایش رمضان، من وحی الرمضان، رمضان بین الیدی رمضان، رمضان بر بال رمضان، رمضان در رسانه و رمضان در نگاهی دیگر اشاره کرد.

وی ادامه داد: رمضان در فرهنگ مردم، جشنواره آواها و موسیقی آئینی رمضان، هلال جویی عید رمضان در فرهنگ مردم ما، فضیلت و عیدی ماه مبارک رمضان، سلام بر رمضان، سیره عملی امام خمینی در ماه مبارک رمضان و آشتی با خدا و غیره از دیگر عناوین مقالات ویژه ماه مبارک رمضان است.

حجت الاسلام امینی مقدم گفت: علاقه مندان می توانند با مراجعه به قسمت جستجوی پیشرفته سایت نور مگز به نشانی www.noormags.ir و درج کلمه ماه رمضان به همه مقالات دسترسی یابند.

کد مطلب 2100690

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